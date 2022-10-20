　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

▲新竹市水源國小多功能活動中心今（20）日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市水源國小多功能活動中心今（20）日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市水源國小多功能活動中心今（20）日正式啟用，新竹市代理市長陳章賢表示，水源國小自創校以來缺乏大型室內活動場域，為讓孩童有更優良的活動空間，市府積極協助校方，經過2年多的溝通協調，獲得中央及市府補助投入逾8400萬元，打造全校師生引頸期盼44年的多功能活動中心，且將陸續整建操場及前庭圓環周邊景觀等設施，為孩童打造「知識遊樂地」。

陳章賢指出，新竹市是兒童城市，也是重視教育的城市，自前市長林智堅上任以來積極推動「新校園運動」，至今累計投入逾59億，改善36棟老舊校舍，以及新建關埔國小、華德福實驗學校等，將新建築美學與校園進行連結，讓孩子們在更優質的學習環境中成長。

新竹市副市長李世珍今日出席啟用典禮表示，市府不僅重視孩童學習環境，在硬體設備上也挹注相當多心力，市府於108年投入4.5億經費，搶先全國推動「降溫計畫」，並於110年完成全市46所公立國中小4,700台冷氣的裝設，為全國首處完成「班班有冷氣」的縣市。

李世珍說，水源國小國樂團頗負盛名，經常獲得全國冠軍殊榮，因此市府與建築師團隊腦力激盪，思考如何於活動中心內增加學生展演機會，故除二樓的大型展演及球場空間設計外，一樓還有半戶外表演空間，透過樓梯錯位，隨著陽光與風的流動，產生不同的光影變化，成為一個很特別的學習區域，也將會是未來各項音樂發表、藝文展演的最佳舞台。

「期盼44年的校園新面貌！」水源國小校長陳桂里表示，全新打造的多功能活動中心由全體師生共同投票命名為「夢想城堡」，有了這個活動中心，孩子們終於不用再忍受下雨天苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演、才藝發表，有了一個更棒的展演空間。

教育處表示，水源國小多功能活動中心新建工程，由市府攜手魏子鈞建築師事務所規劃設計，打造2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間等。設計團隊首次參與本市新校園運動工程，透過建築與教育的專業對話，重新梳理校園紋理，完成一座能強化與凝聚師生集體記憶的多功能活動場域。

教育處補充，本次設計將活動中心設計在二樓空間，地面層則創造出可遮風避雨的多用途共享廣場，並且連結了原有的校園籃球場與操場、串聯小學遊戲場以及幼兒園遊戲場，一掃以往各項設施的封閉性，讓孩子自由在校園進行各式活動。建築外觀則以斜屋頂設計，美觀外同時達到空調節能與空氣自然對流的特性。

此外，活動中心後的草皮、地磚與周遭樹木相呼應，將校園建築融入自然環境，打造兼具美學及貼近自然的空間，讓學生耳目一新。也提供學校師生教學、行政、展演展覽和藝文等多元且兼具美學的全新空間。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
中共提早攻台？　陳明通：2023年可能「以戰逼談」
EUA若廢止打高端恐不算數？　王必勝回應了
謝和弦輔選柯文哲「全為一個女生」！　嘆：這輩子最後悔
辣模「只穿內衣出門」半球看光！　路邊一舉動尷尬了
Super Junior、聖圭連兩天登台！　福利、票價全公開
柯佳嬿坤達「罕見同框直播」！　素顏被截圖
樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　2航班被迫取消
台積電「骨折再骨折」！　Joeman一張沒賣慘了：別像我一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

北港武德宮加碼金錢母　財神爺將發600枚金幣...總價值逾百萬

未注意涵洞限高　台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

歡慶姊妹市締盟40週年　澳洲姊妹市黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

國際佛光會屏東講堂捐贈千個N95口罩　守護屏警第一線健康

臺式龐克歌舞戲《我是天王星》　金曲歌王歌后10／30竹田對戲

雲林文創週10／22至12／11　雲創點睛創新「藝」

蔡宗豪首個後援會成立　帶領政黨輪替加速台南發展

大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

《新竹生活》雙月刊　看見新一代文化人「接力新竹」

竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

北港武德宮加碼金錢母　財神爺將發600枚金幣...總價值逾百萬

未注意涵洞限高　台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

歡慶姊妹市締盟40週年　澳洲姊妹市黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

國際佛光會屏東講堂捐贈千個N95口罩　守護屏警第一線健康

臺式龐克歌舞戲《我是天王星》　金曲歌王歌后10／30竹田對戲

雲林文創週10／22至12／11　雲創點睛創新「藝」

蔡宗豪首個後援會成立　帶領政黨輪替加速台南發展

大武鄉衛生所醫療再提升　22日成果分享感恩會

陳其邁爆料史哲忙到掉頭髮　連陳菊也來關心

與鍾東錦合體　柯文哲曝綠營計畫：好不容易兩人可以同框一起打

雪炫離開FNC了！　公司證實「10年合約終止」：為她應援

加拿大「台裔女警」殉職！死前開槍企圖制伏男嫌　驚揭他襲警案底

福原愛「上圍消風」越來越瘦了！露臉講評桌球賽…「AV帝王」看好她

新婚被迫「和小叔同居」！他狂帶女友回家過夜　人妻忍5年想離婚了

萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

《沉默之丘》推二代重製版和完全新作　發表會懶人包看這篇

「台灣2024大選後最危險！」　美議員憂習近平加速武統

北市驚傳小六男童墜樓　教育局啟動調查「進行班級輔導」

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

盧秀燕競總後援會相繼成立

店門前機車待轉區當停車格被網友砲「文盲」

日本動漫《烏龍派出所》　將進駐正濱遊客中心

生達、生展、生泰公司企業義消成軍

為重症兒開條救命生路

台南永康清晨傳住宅火警

台南永康大灣交流道下發生貨櫃車卡涵洞

統一獅回饋台南三級棒球邀學生觀賽

蔡宗豪首個後援會成立

醫大碩士論文被指造假　學校烏龍撤銷學位

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

卓越工會領袖暨會務人員獲獎名單出爐

雲林文創週10/22至12/11　雲創點睛創新「藝」

更多熱門

相關新聞

竹市尤桂遵老師獲教育奉獻獎

竹市尤桂遵老師獲教育奉獻獎

國立新竹高中退休教師尤桂遵從事教職32載，退休後繼續投入東園國小晨間伴讀志工及擔任新竹市文化局圖書館、動物園等文化場館志工逾16年，奉獻教育界近50年，榮獲今（111）年教育部第17屆教育奉獻獎，全國僅20人獲獎。新竹市代理市長陳章賢感佩尤老師退而不休，持續在教育界奉獻造福學子，是所有教育工作者的楷模，對尤老師獻上最高的感謝與敬意。

竹市育賢國中摘全國教學卓越獎銀質獎

竹市育賢國中摘全國教學卓越獎銀質獎

全國公益運動「Jump 4 Heart」

全國公益運動「Jump 4 Heart」

「陪你勇敢」竹市友善校園週宣導反霸凌

「陪你勇敢」竹市友善校園週宣導反霸凌

竹市小將征戰全中運　勇奪37獎牌

竹市小將征戰全中運　勇奪37獎牌

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面