竹市水源國小首座活動中心啟用　打造孩童知識遊樂地

▲新竹市水源國小多功能活動中心今（20）日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市水源國小多功能活動中心今（20）日正式啟用，新竹市代理市長陳章賢表示，水源國小自創校以來缺乏大型室內活動場域，為讓孩童有更優良的活動空間，市府積極協助校方，經過2年多的溝通協調，獲得中央及市府補助投入逾8400萬元，打造全校師生引頸期盼44年的多功能活動中心，且將陸續整建操場及前庭圓環周邊景觀等設施，為孩童打造「知識遊樂地」。

陳章賢指出，新竹市是兒童城市，也是重視教育的城市，自前市長林智堅上任以來積極推動「新校園運動」，至今累計投入逾59億，改善36棟老舊校舍，以及新建關埔國小、華德福實驗學校等，將新建築美學與校園進行連結，讓孩子們在更優質的學習環境中成長。

新竹市副市長李世珍今日出席啟用典禮表示，市府不僅重視孩童學習環境，在硬體設備上也挹注相當多心力，市府於108年投入4.5億經費，搶先全國推動「降溫計畫」，並於110年完成全市46所公立國中小4,700台冷氣的裝設，為全國首處完成「班班有冷氣」的縣市。

李世珍說，水源國小國樂團頗負盛名，經常獲得全國冠軍殊榮，因此市府與建築師團隊腦力激盪，思考如何於活動中心內增加學生展演機會，故除二樓的大型展演及球場空間設計外，一樓還有半戶外表演空間，透過樓梯錯位，隨著陽光與風的流動，產生不同的光影變化，成為一個很特別的學習區域，也將會是未來各項音樂發表、藝文展演的最佳舞台。

「期盼44年的校園新面貌！」水源國小校長陳桂里表示，全新打造的多功能活動中心由全體師生共同投票命名為「夢想城堡」，有了這個活動中心，孩子們終於不用再忍受下雨天苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演、才藝發表，有了一個更棒的展演空間。

教育處表示，水源國小多功能活動中心新建工程，由市府攜手魏子鈞建築師事務所規劃設計，打造2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間等。設計團隊首次參與本市新校園運動工程，透過建築與教育的專業對話，重新梳理校園紋理，完成一座能強化與凝聚師生集體記憶的多功能活動場域。

教育處補充，本次設計將活動中心設計在二樓空間，地面層則創造出可遮風避雨的多用途共享廣場，並且連結了原有的校園籃球場與操場、串聯小學遊戲場以及幼兒園遊戲場，一掃以往各項設施的封閉性，讓孩子自由在校園進行各式活動。建築外觀則以斜屋頂設計，美觀外同時達到空調節能與空氣自然對流的特性。

此外，活動中心後的草皮、地磚與周遭樹木相呼應，將校園建築融入自然環境，打造兼具美學及貼近自然的空間，讓學生耳目一新。也提供學校師生教學、行政、展演展覽和藝文等多元且兼具美學的全新空間。