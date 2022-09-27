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竹市尤桂遵老師退而不休　獲教育奉獻獎

▲尤桂遵老師帶領學生校外參訪玻璃工館大合照。。（圖／新竹市政府提供）

▲尤桂遵老師帶領學生校外參訪玻璃工館大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國立新竹高中退休教師尤桂遵從事教職32載，退休後繼續投入東園國小晨間伴讀志工及擔任新竹市文化局圖書館、動物園等文化場館志工逾16年，奉獻教育界近50年，榮獲今（111）年教育部第17屆教育奉獻獎，全國僅20人獲獎。新竹市代理市長陳章賢感佩尤老師退而不休，持續在教育界奉獻造福學子，是所有教育工作者的楷模，對尤老師獻上最高的感謝與敬意。

陳章賢表示，自前市長林智堅上任後，致力打造全國最幸福的兒童城市，提供孩子更好的教育與成長環境，近年來新竹市教育力在各項媒體評比中皆名列前茅，今年更獲《天下雜誌》評比文教力非六都第一、全國第二，好成績歸功於各位校長及老師的付出與貢獻，也祝福每位在教育崗位的夥伴，教師節快樂。

他也特別感謝尤桂遵老師對本市教育的熱情與付出，期盼透過尤桂遵老師的故事，鼓勵更多教職人員於退休或離職後，將專業與熱情繼續奉獻給社會及教育，樹立教育人員退而不休、奉獻終身所學之最佳典範。

「這次獲獎不只是對我的肯定，更是人生中的榮耀！」尤桂遵老師有感而發的說：「我們這一代的教育受的是：老師要學不厭、教不倦。教師是傳道、授業、解惑的能者。凡能促進別人幸福的人，才不枉生人世！」

教育處指出，尤桂遵老師退休後擔任東園國小低年級學習成就或學習動機低落孩子的晨間伴讀老師，視學生學習情況安排進行校園教學，利用自然景物吸引注意力，從樹葉、小鳥到配合課本內容，或以愛的教育和學生互相學習和關懷，透過耐心陪伴及鼓勵，期望學童在沒有壓力之下學習成長。

「溫暖的陪伴與愛，對孩子而言是很需要的正能量。」尤桂遵老師舉例，「小家（化名）」小一剛入學時，是位容易受情緒影響而放棄學習的孩子，學習注音符號拼音特別吃力，早自修時間陪伴他身旁伴讀，每當小家情緒不穩定時，就帶著他到校園走走，從樹葉、飛鳥等自然景物及校園雕像引發注意力，耐心地陪伴及鼓勵小家穩定情緒及學習。

「小家」的班導師也說，只要早自修時間有尤老師陪伴晨間伴讀，小家當天的情緒也會穩定很多，現在升上二年級的小家，開始願意拿筆字，在學習動機上逐漸進步。

教育處指出，尤老師樂於分享生命、創造快樂，曾在新竹中學發起過捐好書勤勵德運動、創辦惠他社和校園國劇社，赴國小分享活化歷史生命故事，再到國中帶領校園生態志工社。市府舉辦活動，只要尤老師來當志工，都可以看到尤老師很積極熱情地問著各項細節，好讓導覽內容更豐富，也讓參與活動的民眾直呼：「超敬業的志工奶奶，真是賺到了！」

「教育之道無他，唯愛與榜樣而已。」教育處長賴榮光表示，老師是一份終生的志業，為「人師」更是一份不簡單的工作，教育需要教學經驗的累積、愛與熱忱的投入，更要依據學生的個別差異因材施教。

教育處指出，尤桂遵老師「樂於分享、造福社會」的精神令人感佩，自新竹中學退休後還能常保教育愛及活力，多年來以實際行動在教育及文化場域之間擔任伴讀老師及志工，用「心」陪伴每一位孩子，獲得教育部教育奉獻獎是實至名歸。

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