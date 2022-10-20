綠營籲準時交研究報告　張善政：請鄭運鵬督促農委會公開宏碁回函

▲針對鄭運鵬希望藍營今（20）日是農委會報告最後一天能準時提交。張善政指出，我們配合宏碁作業，請鄭運鵬發揮立委功能，督促農委會公開回函。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營鄭運鵬昨天希望藍營能在最後一天準時提交農委會研究報告，國民黨桃園市長候選人張善政今（20）日表示：「我們是配合宏碁作業，據了解宏碁今天會發文給農委會，請鄭運鵬發揮立委功能，督促農委會把宏碁回函公開出來。」

張善政今天上午在競選總部舉行「亞洲新矽谷．大桃園善好」市政擘劃記者會，邀請前行政院副院長杜紫軍出席。會後，針對綠營希望今天最後一天能準時交出農委會研究報告，張善政指出：「我想政運鵬搞錯目標也搞錯重點了，很早以前我就講說，20號這個期限，是配合宏碁在作業，據我的瞭解，宏碁今天會發出公文給農委會，我們就看看後面怎麼發展？請他發揮立委的功能，農委會接到宏碁回函以後，請他去督促農委會把宏碁的回函公開出來。」

此外，桃園市長選戰被認為九合一選舉的關鍵戰，可能牽動黨主席與桃園市長鄭文燦未來仕途？張善政說，桃園這次選舉是所有縣市裡面可能是重中之重，我們也非常深刻感受，蔡英文政府動用國家資源，整個國家資源，還有桃園市政府市政資源，大筆大筆高比例的挹注在幫鄭運鵬助選，這個看的非常清楚，我們對於這種行政不中立的做法覺得非常可恥，非常遺憾。

對於目前的形勢有何評估，對整體選戰怎麼看？張善政表示：「所謂抹黑抹紅，這就是民進黨的選舉基因，就是這個樣子。我覺得，在整個過程裡，我們都不會去抹黑對方，我們質疑的論點，不管是鄭運鵬大陸經商論點，都是就事論事不是虛造虛構的。我覺得這兩個出發點非常不一樣，到現在為止，現在的抹紅、抹黑，在我在拜訪地方基層時，其實已感受到了熱度，都沒有受到影響，民進黨的選舉基因，反而造成民眾對我更大的支持。」

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