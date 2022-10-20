　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲合體鍾東錦「黑白配」　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

▲民進黨中常會後記者會，發言人謝佩芬續任。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲20日與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦合體，民進黨發言人謝佩芬表示，柯文哲號稱「白色力量」，卻和自爆有殺人未遂罪等前科累累，而被判刑坐牢的鍾東錦同台「交流」，想請問柯文哲是要跟鍾東錦「交流」什麼內容？盼柯市長不要只會跳針說「民進黨又在政治操作」等雙重標準的政治語言來污辱大家智商，也要請問無黨籍台北市長參選人黃珊珊和新竹市長參選人高虹安認同這樣的「黑白配」嗎？

謝佩芬指出，其實柯市長才是真正的政治操作，一個首都市長該到救災現場的時候不到，說什麼E化管理，和前科累累的鍾東錦同台，怎麼不用E化同台？還熱情接待，柯文哲如果救援人民的泡水車有一樣的熱情，台北市民就不會那麼生氣了。

謝佩芬表示，遭國民黨撤銷黨籍的鍾東錦最廣為人知的事蹟，就是開了一場記者會，説自己拿西瓜刀劃破同學的肚皮，對方當場肚破腸流，縫了10幾針，被判殺人未遂並且坐牢；日前也再度被爆料，犯下傷害致死案件後遭判刑，之後改名從政。

謝佩芬指出，這種連國民黨都不敢提名的前科犯，柯文哲竟然還大張旗鼓跟對方合體，這難道就是柯文哲和民眾黨宣稱的「新政治文化」和留給下一代的「正直誠信」嗎？

謝佩芬也表示，這次選戰攸關苗栗是否能夠在72年來，第一次進行政黨輪替、撕下外界對於苗栗國的標籤，呼籲全國能夠一起關注苗栗選舉，選出讓苗栗翻轉的人選，支持有亮眼行政成績、財務管理能力，讓頭份市轉虧為盈的候選人徐定禎。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
不只蝦頭！「蝦子2部位」也別吃　營養師示警
HowHow頻道「突停更1個月」私訊爆！　揭意外狀況
大門沒關　巨奶網美「秒被槍殺」慘死
員工長「20公分脂肪瘤」沒錢醫　台中老闆霸氣全包了
雲林男木棍打死老母　鄰：媽媽溺愛卻常挨揍
熱帶低壓「類尼莎」路徑更靠台　猛烈豪雨最劇時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張麗善細數水林治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

柯文哲合體鍾東錦「黑白配」　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

柯建銘評黑白配「飲鴆止渴」：將化為灰燼　九降風一吹就不見了

「論文沒抄襲」終於等到官方認證　林耕仁：蒐證準備提告

柯志恩提5項客家政見接軌國際　加碼客語認證獎勵

推「亞洲新矽谷・大桃園善好」　張善政：改造桃園與世界接軌

新北萬聖節府中搞什麼鬼？　侯友宜推「卡丁車體驗」勇闖恐怖隧道

快訊／中華大學公布林耕仁碩論審議　沒抄襲但有瑕疵：將檢討教師

綠營中台灣參選人提聯合政見　蔡培慧籲蔡其昌支持捷運延伸南投

黑白配？鍾東錦、柯文哲同框　王婉諭痛批：民眾黨正示範跟黑金靠攏

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

張麗善細數水林治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

柯文哲合體鍾東錦「黑白配」　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

柯建銘評黑白配「飲鴆止渴」：將化為灰燼　九降風一吹就不見了

「論文沒抄襲」終於等到官方認證　林耕仁：蒐證準備提告

柯志恩提5項客家政見接軌國際　加碼客語認證獎勵

推「亞洲新矽谷・大桃園善好」　張善政：改造桃園與世界接軌

新北萬聖節府中搞什麼鬼？　侯友宜推「卡丁車體驗」勇闖恐怖隧道

快訊／中華大學公布林耕仁碩論審議　沒抄襲但有瑕疵：將檢討教師

綠營中台灣參選人提聯合政見　蔡培慧籲蔡其昌支持捷運延伸南投

黑白配？鍾東錦、柯文哲同框　王婉諭痛批：民眾黨正示範跟黑金靠攏

爆料霍建華喝醉像小孩　林心如寵尪愛撒嬌：怎樣都可愛

黃敏惠「婦女後援會成立大會」　11婦女團體近500婦女到場相挺

小甜甜驚吐「有機會嫁給胡釋安」　胡瓜真實反應曝：妳嚇到我了

【廣編】全台超過11萬人血紅素不足捐血被退　統一營養強化牛乳用高鐵挺你的熱血

嬰兒肥不見了！趙露思「噗噗套餐」食譜公開，跟著喝超順暢

2023房市不明朗　大聯盟理事長：將進入衰退期

佛斯特超迷信！已經一個月沒換衣襪　重要時刻禁「舒服」

霏霏來台灣了！　大方認愛大5歲圈外男友...羞曝結婚進度

防疫險吃不消！國泰產第二次增資　前後合計200億

不只蝦頭！「蝦子這2部位」也別吃　營養師：重金屬、排泄物殘留

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

政治熱門新聞

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

三立最新民調：陳時中負評最高　支持度28.8%超車蔣黃居第一！

王浩宇預言高端「世界訂單接到手軟」翻車了！

陳時中喊「領養代替購買」　遭寵物同業公會嗆

中共提早攻台？　陳明通：2023年可能「以戰逼談」

謝和弦輔選柯文哲「全為了一個女生」！

萬華槍擊1死4傷！柯文哲「直播中離」看中槍員警

林佳龍合體館長喊話侯友宜：新北給佳龍、總統給他選

快訊／北市萬華槍擊案1員警3民眾中彈　陳時中發聲了

快訊／鍾東錦砂石堆到5樓高！　他曝現場照批：這些人是如何破壞苗栗？

侯友宜若成功連任「會挑戰2024」？　林佳龍：像韓國瑜答應館長又跳票

台北市長最新民調出爐　沈富雄分析一關鍵：蔣萬安越安全

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

林耕仁碩論沒抄襲　但有瑕疵：將檢討教師

更多熱門

相關新聞

張麗善細數治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

張麗善細數治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

雲林縣長張麗善20日在水林鄉成立競選總部，張麗善細數上任後在治水等各項建設上的政績，強調三年投入70億整修大北港地區包括北港水林口湖地區的道路修，還有多處抽水站興建，而新街大排系統的改善，更是她致力解決水林淹水問題的實踐及努力。

柯建銘：藍白合將化為灰燼　新竹九降風一吹就不見了

柯建銘：藍白合將化為灰燼　新竹九降風一吹就不見了

「論文沒抄襲」獲官方認證　林耕仁將蒐證提告

「論文沒抄襲」獲官方認證　林耕仁將蒐證提告

柯志恩提5項客家政見接軌國際

柯志恩提5項客家政見接軌國際

藍營推「亞洲新矽谷・大桃園善好」

藍營推「亞洲新矽谷・大桃園善好」

關鍵字：

柯文哲鍾東錦2022九合一大選2022苗栗縣長2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面