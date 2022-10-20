柯文哲合體鍾東錦「黑白配」　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲20日與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦合體，民進黨發言人謝佩芬表示，柯文哲號稱「白色力量」，卻和自爆有殺人未遂罪等前科累累，而被判刑坐牢的鍾東錦同台「交流」，想請問柯文哲是要跟鍾東錦「交流」什麼內容？盼柯市長不要只會跳針說「民進黨又在政治操作」等雙重標準的政治語言來污辱大家智商，也要請問無黨籍台北市長參選人黃珊珊和新竹市長參選人高虹安認同這樣的「黑白配」嗎？

謝佩芬指出，其實柯市長才是真正的政治操作，一個首都市長該到救災現場的時候不到，說什麼E化管理，和前科累累的鍾東錦同台，怎麼不用E化同台？還熱情接待，柯文哲如果救援人民的泡水車有一樣的熱情，台北市民就不會那麼生氣了。

謝佩芬表示，遭國民黨撤銷黨籍的鍾東錦最廣為人知的事蹟，就是開了一場記者會，説自己拿西瓜刀劃破同學的肚皮，對方當場肚破腸流，縫了10幾針，被判殺人未遂並且坐牢；日前也再度被爆料，犯下傷害致死案件後遭判刑，之後改名從政。

謝佩芬指出，這種連國民黨都不敢提名的前科犯，柯文哲竟然還大張旗鼓跟對方合體，這難道就是柯文哲和民眾黨宣稱的「新政治文化」和留給下一代的「正直誠信」嗎？

謝佩芬也表示，這次選戰攸關苗栗是否能夠在72年來，第一次進行政黨輪替、撕下外界對於苗栗國的標籤，呼籲全國能夠一起關注苗栗選舉，選出讓苗栗翻轉的人選，支持有亮眼行政成績、財務管理能力，讓頭份市轉虧為盈的候選人徐定禎。