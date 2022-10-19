國內首宗活摘器官集團曝！他赴柬險遭「全拆」　恐怖3人蛇落網

▲桃園檢警日前偵辦詐欺案，意外查出林姓女子手機內有仲介被害人赴柬埔寨販賣器官等訊息，循線查出林女等3人在台找豬仔以介紹高薪工作，卻以「全拆」字眼仲介販售人體器官，圖為主嫌蔡姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警日前偵辦一起詐欺案件，意外在林姓女子手機內查獲有仲介被害人前往柬埔寨摘取人體器官，還以「全拆」等術語作為暗號，意指可摘除心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等器官，桃檢指揮中壢分局成立專案小組全力溯源偵辦，順利查獲林女、蔡男與謝姓男等3人到案，成功破獲境外摘取器官人口販運集團，桃檢今（19）日將3人依人口販運防制法起訴，並向桃園地院聲請羈押。

▲桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，圖為主嫌林姓女子(中)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，中壢警分局日前查獲一起詐欺案，查獲25歲林姓女子到案，在其手機內查獲有仲介黃姓被害人說明，但因其飽受驚嚇威脅不敢陳述，經檢察官細心勸說下，黃男鼓起勇氣陳述案情，林女、27歲蔡姓男子與31歲謝姓男子組成境外人蛇集團，由林女負責尋找器官買家，謝男則負責找俗稱「豬仔」詐騙對象，蔡男與另一王姓男子（由嘉義地檢署偵辦）負責管理「豬仔」出境事宜。

檢方查出，人蛇集團誘騙不知情豬仔，其中謝男找上黃姓被害人後，佯稱到國外從事行政工作可獲6至7萬元薪水，再以疫情需要需做健康檢查為由，帶黃男做完肝臟、腎臟和X光檢查，另找人帶至機場送出國，前後共取得100萬元暴利。後來，因買家不願進行器官交易，黃男才倖免於器官被摘取下場，最後趁機驚恐逃回台灣。

▲桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，圖為主嫌謝姓男子（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

隨後，蔡男則持黃姓被害人交付身分證件與小黃卡，逕自辦理護照與購買機票後，於今年7月27日，由另案王姓男子將護照、小黃卡與機票等交付黃姓被害人，同案王男則在旁監視，確保黃姓被害人獨自搭機前往柬埔寨等情事。

檢察官複訊時，林姓等3人共組人口販運集團，僅因貪圖錢財，不顧黃姓被害人生命，詐騙至柬埔寨供人摘取器官，對話中提及「全拆」竟係指摘取心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等器官，罔顧人命至極，所幸黃姓被害人得以倖免，所賴者非被告3人迷途知返，僅係器官買家聲稱已有其他器官貨源，黃姓被害人得倖免於難返國，此駭人聽聞且罪質重大，其中謝姓男子是黃姓被害人的乾弟弟，竟不顧乾哥哥黃姓男子信任，事後為免犯行曝光，脅迫黃姓被害人不得供出相關犯行，犯後態度惡劣，檢方依違反人口販運防制法將林女等3人提起公訴，並建請法院從重量刑，移審桃園地院聲請羈押中。

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