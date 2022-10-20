張麗善細數水林治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

▲雲林縣長張麗善今與縣議員黃文祥成立水林聯合競選總部一起拚連任。（圖／張麗善競總提供，下同）

政治中心／雲林報導

雲林縣長張麗善20日在水林鄉成立競選總部，張麗善細數上任後在治水等各項建設上的政績，強調三年投入70億整修大北港地區包括北港水林口湖地區的道路修，還有多處抽水站興建，而新街大排系統的改善，更是她致力解決水林淹水問題的實踐及努力。

張麗善今天在副縣長謝淑亞、縣議員王鈺齊、前國大代表吳修榮、水林鄉代表會主席周聯聰、競選總部榮譽主任委員黃東益、前水林鄉農會總幹事洪丁仁的出席下，成立了與議員參選人黃文祥的水林聯合競選總部，營造在地大團結的氣勢，一起拚連任。





張麗善細數上任後在交通治水、產業擘劃、老人福利以及教育文化等各個層面為水林建設的成果。她指出，水林農地重劃區農水路的改善、縣道164的拓寬，以及水林外環道的闢建等等，都讓水林鄉親行的更安心、更便利。

在整個大北港地區，包含北港、水林、口湖，整體整修道路經費3年多共投入70億元，她強調，還有蔦松、塭底等抽水站、牛挑灣大排蓄水池抽水站的興建，以及投入超過6億8千萬元在新街大排系統的改善，更是她致力解決水林淹水問題的實踐及努力。

張麗善指出，自上任後著手規劃大北港科技產業園區的開發，因為她看到南北鄰居嘉義與彰化如火如荼的開發建設，「他們都有前縣長已經規劃好的產業園區，但雲林沒有，所以我必須去當那個種樹的人，雲林的孩子才能乘涼、不用再外漂。｣她也舉孫運璿、李國鼎幫台灣規劃科學園區為例，所以她現在就是在打造屬於雲林的「護縣神山」。



對於老年人口比例高的水林鄉，除了縣府團隊持續拓展長青食堂與社區照護關懷據點，並且提升各項老人福利與服務品質，張麗善也打趣地說，「縣府順應民意，全額補助各鄉鎮市老人會的電腦伴唱機公播費，因為唱歌讓長輩們健康樂無窮。」



張麗善還說，為了讓身為開臺第一庄的水林鄉打開更多知名度，她上任後也以顏思齊登台的故事與形象，陸續籌設了顏厝寮「顏思齊故事館」，舉辦顏思齊開台400年系列活動，推廣水林形象與觀光。



議員黃文祥致詞時也肯定縣府治水的成績以及籌設大北港科技園區，也感謝水林鄉親長期的栽培與支持，鄉親永遠是後盾與力量。自己擔任兩任的水林鄉代表代表、三任的縣議員至今，戮力為水林鄉爭取建設，在議會絕不當「啞巴議員」，對雲林縣政展現強力監督，問政表現沒有讓鄉親失望，希望所有鄉親朋友繼續支持水林唯一一席的議員。