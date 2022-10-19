鄭運鵬自稱西進中國可檢驗　張善政：民進黨執政就是雙標無下限

▲針對鄭運鵬西進中國大賺人民幣，卻稱是公開資訊，可讓大家檢驗；張善政今（19）日受訪指出，重點是民進黨執政就是雙標無下限。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬回應西進中國說，聲稱是公開資訊，可接受大家檢驗；國民黨桃園市長候選人張善政今（19）日受訪時表示，我覺得去大陸做生意並不是什麼可恥的事情，可恥的是說一套做一套，民進黨執政就是這種雙標，在我身上就有兩種標準，這就是我所謂的雙標無下限。

▲張善政今（19）日下午走訪平鎮區南勢黃昏市場，向攤商爭取支持。（圖／張善政競辦提供）

張善政今天下午在市議員候選人舒翠玲、陳韋曄等人陪同下走訪平鎮區南勢黃昏市場，向攤商與菜籃族拜票並爭取支持。張善政指出，對於鄭運鵬西進中國之說，重點不是資訊能不能被大家檢驗，我覺得去大陸做生意並不是什麼可恥的事情，可恥的是說一套做一套。

張善政認為，民進黨在選舉得意時就高調反中，選舉失意時就大賺人民幣。民進黨執政就是這種雙標在鄭運鵬身上，在我身上就有兩種標準，這個就是我所謂的雙標無下限。

▲張善政今天走訪平鎮南勢黃昏市場，與市議員候選舒翠玲、陳韋曄等人加油打氣。（圖／張善政競辦提供）

至於綠營質疑明天就是10月20日，鄭運鵬說研究案到現在都還沒有下文？張善政強調，據我瞭解宏碁會已正式回函給農委會，到時候看農委會怎麼反應、怎麼處理。我覺得陳吉仲，你自己也被人家指責說抄襲、剽竊，你用什麼標準處理你自己的論文呢？都沒看到下文。至於鄭運鵬，先前你先抹紅，現在農委會的案子要一直抹黑，我覺得真的是，假如我是你的話，我會非常非常的感到可恥。

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