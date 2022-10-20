柯建銘評黑白配「飲鴆止渴」：將化為灰燼　九降風一吹就不見了

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會期間，兼任資策會衍生公司科智企業業務處長，涉違法兼職，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲20日隔空向民進黨立法院黨團總召柯建銘嗆聲說，「到底有什麼不可告人之事？」對此，柯建銘晚間受訪回應，柯文哲是在轉移焦點，請他先面對與苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦合體的政治效應，並預言民眾黨將在選後化為灰燼，新竹的九降風一吹就不見了。

柯文哲今天下午與鍾東錦在台北市大數據中心同框，引發各方批評「黑白配」；此外，柯文哲在記者會隔空批評，傾全國之力攻擊高虹安，柯建銘對新竹市到底有什麼不可告人之事？

對此，柯建銘晚間受訪說，新竹市政府藏了很多為了新竹市政努力的汗水與淚水；「新竹市是我的故鄉啊。懶得回答他，先自己顧好自己的黨」，不信青春喚不回，不容青史盡成灰，藍白合將會化為灰燼，柯文哲說什麼「不可告人之事」是在轉移焦點，請他面對藍白合，以及與鍾東錦合體的政治效應，這個問題比較重要。

柯建銘還說，柯文哲與鍾東錦今天在台北市大數據中心會面，身為大數據專家的高虹安應該去解說才對啊，高虹安必須面對這一題：在新竹選舉的時候，是不是跟鍾東錦是同一掛的？高虹安應該是黑白配的首席解說員。

另對於柯文哲與鍾東錦「黑白配」，柯建銘表示，這是飲鴆止渴，以後民眾黨這個黨要怎麼前進？當初人家因為白色力量，是怎麼支持柯文哲，要推倒一道牆？但現在柯文哲的牆已經即將崩塌，自己要好好注意，可能選後這個政黨將化成灰，尤其新竹有九降風，灰燼一吹就不見了，化為塵埃落定。

至於柯文者與鍾東錦合體，是否會衝擊無黨籍台北市長參選人黃珊珊的選情？柯建銘直言，「害到黃珊珊，爽到蔣萬安」。