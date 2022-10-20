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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「論文沒抄襲」終於等到官方認證　林耕仁：蒐證準備提告

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

▲林耕仁說，民進黨將髒手伸進校園，意圖使人不當選，將蒐證提告。（資料圖／林耕仁競選辦公室提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長候選人林耕仁日前遭檢舉，中華大學碩士在職專班的畢業論文涉及抄襲，中華大學經過一個多月的調查，今日正式說明結果，審議委員會認定林耕仁論文「抄襲行為不成立」，但其中「仍有學術瑕疵」。對此，林耕仁也回應，感謝學倫委員會還他清白與公道。

對於中華大學表示，林耕仁論文雖無抄襲，但「有學術瑕疵」一事，林耕仁也坦承表示「我的論文確實寫得不好」，但認為自己的撰寫過程絕對經得起檢驗。中華大學今天的決議，也代表民進黨過去對他的指控，就是抹黑潑髒水，及意圖使人不當選，企圖將政治黑手伸進大學。

林耕仁說，尊重同時感謝中華大學學倫審議委員會，以嚴謹的審查，對他的論文做出「抄襲不成立」決議，還給林耕仁清白及公道。至於「民進黨抹黑潑髒水」一事，已開始搜集相關資料，擇日將透過法律途徑，用行動捍衛清白，並匡正長期以來惡質的選舉歪風。

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2022九合一大選2022新竹市長林耕仁中華大學論文抄襲

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