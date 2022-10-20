推「亞洲新矽谷・大桃園善好」　張善政：改造桃園與世界接軌

▲國民黨桃園市長候選人張善政今天在競選總部舉行「亞洲新矽谷・大桃園善好」市政願景說明，強調上任後會盡全力改造桃園，打造亞洲史丹佛新矽谷，並與世界接軌。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政今（20日）在競選總部舉行「亞洲新矽谷・大桃園善好」市政願景說明，還找來具有科技背景的前行政院長副院長杜紫軍出席背書，張善政承諾，當選上任後會盡力改造桃園與世界接軌，參考矽谷經驗帶到桃園，帶動桃園13區均衡發展，讓桃園「領航台灣，走向世界」。

張善政指出，桃園的未來除與五都比較，也應與國際標竿城市競爭，當選上任後會盡全力改造桃園。張善政並以蘆竹、大園、觀音與新屋等濱海區為例，要師法國際觀海濱觀光景點，推動遊艇休閒旅遊、水上活動體驗、環境保育學習、健行賞景步道、購物民俗大街、星級海鮮餐飲等，打造新桃園珍珠海岸，讓桃園成為最適合遊憩海岸景點。

張善政也找來前行政院副院長杜紫軍，2人為這場市政願景提出說明。張善政認為，要改造桃園與世界接軌，帶領大桃園快速起飛，成為「好工作、好收入」、「好生活、好品質」、「好休閒、好旅遊」、「好環境、好美麗」、「好客行、好文化」的世界級城市，「我相信，桃園善好，台灣就會好」等願景。

第一，「好工作、好收入，打造亞洲史丹佛新矽谷」，桃園的大園、蘆竹、龜山、觀音、新屋、楊梅等地，有許多產業區，仍有持續向上發展與產業升級空間。他參考美國史丹佛產業園帶動矽谷發展作法，以航空城科技產業專區為核心，結合附近大專院校，利用航空城投資建設、捷運與公路運輸幹線，完善規畫生活住宅，帶動鄰近產業區域發展，從過去的「單點」變成楊梅至龜山科技廊帶，當前因產業土地短缺，我希望在桃園增加1000公頃產業空間，解決產業發展土地不足的問題。

第二，「好生活、好品質：達成溫哥華生活品質，實現新桃宜居都會圈」，規劃包括桃園、中壢、平鎮與八德等都會區，對人口密集區域，將師法全球最適合居住加拿大溫哥華經驗，提供全國最優惠都市更新容積獎勵條件，打造桃園成為台灣最宜居的城市。

▲國民黨桃園市長候選人張善政找來前行政院副院長杜紫軍背書，希望打造桃園成為亞洲史丹佛新矽谷與世界接軌。（圖／張善政競辦提供）

第三，「好休閒、好旅遊：夏威夷有威基基海岸，未來有新桃園珍珠海岸」，桃園是擁有高鐵與桃園國際機場的國際門戶，但是許多國際旅客，乃至其他國人過桃園而不入，十分可惜，但同時也是未來發展的最佳契機。他將規劃包括蘆竹、大園、觀音與新屋等濱海區，師法國際觀海濱觀光景點，配合沙灘、藻礁與海洋等自然景觀及獨特生態環境，擴大遊艇碼頭、增建海岸渡假設施，推動遊艇休閒旅遊、水上活動體驗、環境保育學習、健行賞景步道、購物民俗大街、星級海鮮餐飲等「一路、二港、三產業、四亮點」規劃來實現願景。

第四，「好環境、好美麗：比擬優勝美地森林公園，復興、大龍門度假廊帶」，桃園山區擁有豐富的天然資源，過去因為鄭文燦市府忽視，導致生態瑰寶無法成為北台灣生態觀光勝地，我的目標是要讓桃園市民以及國人可看到桃園山區的無價珍寶。希望龍潭、大溪與復興等自然區，運用茂密森林、精緻農業、休閒莊園等自然資源元素，師法美國加州優勝美地森林公園等經驗，讓桃園好山好水，成為遊客最便利的自然生活體驗及親子教育渡假勝地。

第五，「好客行：好文化，打造全球最具特色客家庄」，桃園擁有全台最多的客家人口，目前鄭文燦市府花大錢辦活動，卻沒讓客家文化更深入人心，自己將規劃中壢、平鎮、大溪、龍潭、楊梅、大園、觀音、新屋等客庄區，增設客家特色設施及服務，推出人文、歷史等客家文化元素體驗。希望讓桃園成為全球客屬文化核心，客家人尋根、希望，了解客家文化人士必定造訪之地。

張善政強調，桃園未來不應只與五都比較，應該與國際標竿城市競爭，自己提出「領航台灣，走向世界」的「桃園新矽谷 亞洲智慧新都」新願景，希望成功改造桃園與世界接軌，「我相信，桃園善好，台灣就會好！」

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