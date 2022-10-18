「乾淨選舉」廉手反賄　雲檢警調政風反賄選宣誓杜絕賄選歪風

▲雲林縣選委會主委曾元煌、臺灣雲林地方檢察署張春暉檢察長、法務部調查局雲林調查站張序立主任以及雲林縣警察局李謀旺局長、政風處楊華興處長與會共同宣誓反賄選之決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

距離2022九合一大選剩40天，雲林縣選委會及縣府政風處於今（18）日舉辦反賄選記者會及專題講座，雲林縣選委會主委曾元煌、雲林地檢署檢察長張春暉、雲林調查站主任張序立以及縣警局長李謀旺、政風處長楊華興與會共同宣誓反賄選之決心，活動並邀請鎮南國小學生進行反賄選相聲表演，促進乾淨公正選舉。

鎮南國小學生於活動中進行反賄選相聲表演，將「反賄選」、「檢舉專線」、「檢舉獎金」、「不買票、不賣票」等宣導元素加入相聲表演，透過寓教於樂方式，表現全民拒絕賄選的決心，建立反賄共識，並能勇於檢舉賄選。

選委會主委曾元煌表示，2022年地方公職人員選舉將在11月26日投開票，為達成清廉選風，避免黑金介入選舉以及假訊息、境外勢力及賭盤影響選舉公正等衝擊，縣府政風處辦理反賄選巡迴專題講座，杜絕買票、賣票歪風、檢舉賄選、人人有責，希望人民與政府一起同心協力杜絕賄選歪風。

臺灣雲林地方檢察署檢察長張春暉指出，手機逗陣賴檢舉賄選全程保密，並由地檢署專人和民眾一對一對話，不用擔心身分曝光，希望大家多利用。檢警調全力防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法因素介入選舉，而建立清新乾淨的選舉文化，大家都有責任，唯有公平、公正、乾淨的選舉環境，才能讓賄選無所遁形。

政風處處長楊華興表示政風處另將於大埤鄉公所及麥寮鄉公所辦理反賄選專題講座，呼籲選民切勿收賄以免涉及刑責，也鼓勵民眾勇於檢舉、拒絕賄選，提醒發現賄選時，主動撥打檢舉專線0800-024-099#4，善盡公民責任，全民共同維護廉潔、清明、乾淨的選舉風氣，達到選賢與能的目的。

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