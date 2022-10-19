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為重症兒開條救命生路　王家貞：請政府伸出援手

▲罹患睪丸癌第四期的2歲多台越混血兒吳嘉寶小弟弟，目前已住進成大醫院並接受第一次化療，吳小弟弟目前無健保身分且家庭經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手，儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲罹患睪丸癌第四期的2歲多台越混血兒吳嘉寶小弟弟，目前已住進成大醫院並接受第一次化療，吳小弟弟目前無健保身分且家庭經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手，儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重症兒童關懷協會蔡雅惠理事長及聖恩愛心會陳柏榕會長，向台南市議員王家貞陳情，罹患睪丸癌第四期的2歲多台越混血兒吳嘉寶小弟弟，已住進成大醫院並接受第一次化療，但之後還有多次化療昂貴醫療費，吳小弟弟無健保身分且家庭經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟寶貴生命。

王家貞接獲陳情著手了解實情後指出，如果吳小弟弟現在能接受積極性的化療，是大大有機會可以有效好轉，但身為台越混血兒的吳小弟弟因疫情關係，無法在去年即時回台接受治療，直到今年的4月才能入境台灣，爾後 8月份時才擁有中華民國國籍。王家貞表示，礙於現行法規限制，需在正式取得中華民國身份的半年之後，吳小弟弟方能拿到健保卡，才可享有健保的身份及就醫給付的資格；否則就得自行負擔每次高達10多萬元的化療費用，昂貴的治療費是其家境無法負荷之重。如今，吳小弟弟的重症持續惡化中，嚴重的病情已不允許再繼續延宕下去了。

▲罹患睪丸癌第四期的2歲多台越混血兒吳嘉寶小弟弟，目前已住進成大醫院並接受第一次化療，吳小弟弟目前無健保身分且家庭經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手，儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對此攸關生命且又是幼兒的緊急個案，王家貞19日特地召開記者會，邀集重症兒童關懷協會蔡雅惠理事長、重症兒童關懷協會3位理事、聖恩愛心會陳柏榕會長、社會局主秘黎燕玉及衛生局醫政股長葉雀惠及家長吳嘉益先生，就以目前健保法規的限制下，共同努力為吳小弟弟的高額醫療費及漫長療程想方設法，讓吳小弟弟能順利開闢出一條救命的生路，使吳小弟弟可順利治癒好好的活下去，健健康康的長大。

王家貞感謝2個民間單位不辭辛勞的給吳小弟弟家庭最大的協助及關懷；同時王家貞強烈呼籲中央政府相關單位重視此重症兒童就醫的權利及問題。王家貞說，制式化的法令制度應該因時制宜，給予合情合理合法的變通性。王家貞說，因法令的不周全造成了有國籍的重症兒童，面臨生命重症的威脅時，得不到完善健保就醫的照顧。然，吳家為了拯救孩子的生命，同意簽署了揭露個資同意的切結書，希望得到中央政府相關單位良善的回應。

會中，吳嘉益爸爸表示，據成醫表示如果在這治療黃金階段給予及時的化療，有50％的存活機率，所以急盼有健保卡可以幫忙負擔醫療費，讓孩子得到積極有效的治療，順利的活下來。

▲罹患睪丸癌第四期的2歲多台越混血兒吳嘉寶小弟弟，目前已住進成大醫院並接受第一次化療，吳小弟弟目前無健保身分且家庭經濟無力負擔，亟盼政府伸出援手，儘速給予協助，以期挽回吳小弟弟寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

重症兒童關懷協會蔡雅惠理事長、聖恩愛心會陳柏榕會長也同時表示，希望政府能為出生在越南，卻因疫情期間無法順利入台的吳小弟弟，可以專案的方式協助給予健保化療給付，解決吳家龐大的醫療費壓力，讓吳小弟弟無憂可馬上進行6~10次的化療。

衛生局表示，只要家長將所有相關的文件備齊後，會以最迅速的作業，送中央審核，強烈建議是否讓吳小弟弟以專案的方式取得健保資格，以便順利就醫。

社會局回覆，雖然吳小弟弟住在嘉義，但現在在成大醫院就醫，社會局會以個案方式進行處理，現已與嘉義縣政府社會處聯手，共同為此個案共同努力給予最佳的協助。

王家貞表示，為了讓事件更儘快的得到圓滿解決，她將會尋求中央立委協助，為健保卡的法規制度有合乎情理法的解套方法。另外，也會請成大醫院及民間社資源在吳小弟弟未有健保卡之前給最大的協助幫忙。

此外，王家貞詢問社會局，在合法的情況下，社會局是否可以為吳小弟弟開立募款專戶？社會局回覆，公部門無法主動開立，但民間單位可以將相關文件向公部門送審評估。重症兒童關懷協會蔡雅惠理事長表示，會與陳會長共同研討評估募款專戶的可行性。

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