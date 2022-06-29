住警器救命！花蓮民宅清晨冒濃煙警鈴大作　鄰居聽聞報警救人

▲屋主烹煮食物疏於注意，險些釀成嚴重火警。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉一戶民宅28日上午竄出大量白煙，所幸所裝設的住警器立時發揮功能警鈴大作，鄰居聽聞後立刻幫忙報警，同時向民宅內鄰居示警，及時躲過可能發生的嚴重火警和人員傷亡。

當天上午花蓮消防局接獲民眾通報：吉安鄉勝安二街某巷弄內民宅竄出大量白煙。花蓮分隊立即前往搶救，到達現場發現因屋主炊事不慎險些引發嚴重火災。分隊表示，到達現場時屋主已自行關閉瓦斯並沖水降溫，但進入屋內仍能聞到烹煮焦味。

▲住警器要注意安裝在適當位置才能發揮最大功能。

據鄰居表示，突然看到很多白煙，並且有聽聞「住宅用火災警報器」持續鳴叫的聲響，所以立即撥打119報案，同時也呼叫該屋內鄰居避險。

消防人員表示，住警器為屋主為了安全自行安裝，由於發現該住警器安裝位置略有不當，已協助安裝至正確位置，並向住戶加強宣導爐火烹調應遵守「人離火熄」之原則，避免因炊事不慎釀成火災。

▲安裝住警器做好事前功課，才能在危急時刻確實保命。



住宅用火災警報器可分為偵煙型及定溫型，一般家中應於客廳、房間、餐廳、樓梯間及走廊安裝偵煙型住警器，於廚房及神明廳安裝定溫型住警器，避免烹調油煙及參拜香煙造成警報器誤響，民眾自行安裝住警器時，應詳閱安裝說明書，將警報器安裝正確位置，遇災害發生才不會延誤示警。



消防局局長林文瑞表示，近年來不斷對民眾進行住宅用火災警報器宣導，已成功避免多次火災發生，建議民眾於家中自行安裝住警器，及早偵知火災並反應與逃生。此外，住宅火災風險較高的位置為廚房，多因烹調不慎所引發，在此呼籲民眾遵守「人離火熄」之觀念，避免因爐火烹調不慎釀成火災，俾維護居家安全，減少生命財產之損失。

