與死神搶命！男下車突昏迷　里港勇警緊急CPR救命

▲里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、吳建志、許勝銘救援蘇姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣鹽埔鄉蘇姓男子到醫院洗腎後搭計程車返家，剛下車即昏迷，鄰居見狀報警，警消民合作對他進行CPR搶救，成功將他鬼門關拉回，讓家屬很感激。



里港警分局鹽埔分駐所警員李虹緒、吳建志、許勝銘於日前獲報有民眾需緊急救護，趕抵現場時發現一名男子倒地不起而鄰居正在對其實施CPR，李員見狀立即接手急救，吳員及許員在一旁火速了解案況及病因，讓救護人員抵達時可迅速接手救援。

「你會不會累？要不要換手？」「阿伯！阿伯！清醒一下！」警員李虹緒見鄰居正在幫老翁進行CPR，為維持施救效能，主動接續CPR急救並一聲聲呼喚，希望得到回應。李員持續進行CPR，直到119救護人員到場接手進行救護時，他已有生命徵象。而警員許勝銘、吳建志在急救期間迅速了解案情及病況，轉介救護人員處理，提升救護時效，成功挽回一條寶貴性命。



經了解，蘇姓老翁年近七旬，當日剛從醫院洗完腎，與太太一同搭乘計程車返回鹽埔鄉家中，沒想到一下車隨即倒地不起。員警獲報趕抵現場與鄰居接力CPR搶救，而後由救護人員緊急救護送醫，目前還在醫院接受治療。



里港警分局分局長鄭頴聰表示，李員見鄰居正在為老翁實施CPR，主動接手進行急救，而吳員及許員火速了解案況，讓救護人員抵達時可迅速了解狀況提升救護時效，表現值為同仁表率。提醒民眾，若有些微不適或不對勁應立即就醫尋求治療，以免錯過救病之黃金治療期。