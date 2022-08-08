南消救護增添新利器　電動骨針在手消防救命更順手

▲台南市消防局近期採購電動骨針組供8個高級救護隊使用，第六大隊下轄和緯、永華、安南3個高級救護隊亦於近日完成電動骨針教育訓練，並配置救護車上供高級救護技術員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對病況危急患者，靜脈注射是給予病患急救藥物的一條通道，然而很多病患可能因為血管細小或因休克造成血管塌陷等問題，讓身經百戰的高級救護技術員也因找無血管可建立給藥途徑，無法及時給與病患最適切處置的遺憾，新一代的急救神器電動骨針將可破除這道關卡。

消防局第六大隊指出，面對無法建立靜脈輸液管道患者，高級救護技術員可以利用骨針於患者上臂（肱骨）或小腿（脛骨）處建立輸液管道，並提供患者急救藥物。

消防局近期採購電動骨針組供台南市8個高級救護隊使用，第六大隊下轄和緯、永華、安南3個高級救護隊亦於近日完成電動骨針教育訓練，並將電動骨針配置救護車上供高級救護技術員使用，期盼能再挽救更多緊急傷病患。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，六大隊每月救護出勤量逾1800件，危急傷病患比例也較高，在面對危急傷病患卻無法建立給藥途徑，常常使充滿救命熱忱的救護同仁感到扼腕。消防局本次新添增的電動骨針將能支持高級救護技術員在面對危急病人時能快速安全有效地給予急救藥物。

消防局局長李明峯表示，高級救護技術員的進階救護處置是需依照醫療指導醫師的預立醫囑指引下進行，今年度在醫療指導醫師的審查下也通過多項急救藥物的開放使用，緊急傷病患若不能及時建立給藥途徑，急救藥物等於無法使用，所以電動骨針的加入可以改善這一部分的缺憾，大幅提升病患的急救成功率。