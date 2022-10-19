韓國瑜、蔣萬安明確定「不同台」　改22日與馬英九3人合體

▲前高雄市長韓國瑜曾替許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠、國民黨台北市長參選人蔣萬安20日成立聯合競選總部，原本一度傳出邀請前高雄市長韓國瑜站台，但最新公佈名單卻未看到韓國瑜在內。秦慧珠表示，韓國瑜、蔣萬安兩人都有各自考量及顧慮，她不會一定要兩人幫忙站台，增加曝光度。

秦慧珠20日上午10時30分於民生公園羽球場舉行與蔣萬安的聯合競選總部成立大會，19日發放預告，只見出席人員少了韓國瑜，只剩下由前總統馬英九陪同秦慧珠進場，朱立倫、連勝文、郝龍斌、趙少康、羅智強、羅淑蕾及前台北市副市長鄧家基等人到場，蔣萬安則在11時30分抵達。

然而台北市議會議長陳錦祥22日將成立競選總部，已證實韓國瑜同意站台，屆時蔣萬安、馬英九與韓國瑜3人可望同台。

面對蔣韓同台生變，秦慧珠表示，兩人碰面是很大的事，蔣萬安團隊詢問多次韓國瑜幾點到，她也有問過對方希望韓國瑜幾點到，蔣萬安團隊則說回去開會討論，站在韓國瑜角度來看，此次幫人助選勢必會有些壓力及評估；目前韓國瑜公開站台的場合，只有已故前高雄市議長許崑源的女兒、議員參選人許采蓁的競總成立晚會。

秦慧珠指出，韓國瑜當時一口答應擔任她的後援會總顧問，至於要不要復出幫人站台，感覺韓國瑜考量滿多，而蔣萬安那方也很緊張，得考慮到與韓國瑜見面的效應為何，希望兩人見面不會造成外界見縫插針，她也不會自私的要求兩人一定得在該場同台，增加曝光度。