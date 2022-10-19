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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯氏旋風席捲鼓山　徐巧芯高歌「追追追」相挺

▲▼高雄,柯志恩,高雄市長,徐巧芯,國民黨,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩（左二）昨（10/18）日廟口開講，台北市議員徐巧芯（右）也到現場助講。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（10/18）日廟口開講來到鼓山赤龍宮，除了有知名歌手黃妃做開場嘉賓，也邀請陳美雅、蔡金晏議員以及台北市議員徐巧芯到場助講。柯志恩開講中批評綠營只顧選票不顧人民，誓言用基層的力量，創造高雄的「二次奇蹟」。

赤龍宮現場湧入數百位民眾，座無虛席，加上各大直播平台尖峰時刻，合計超過9000人同時在線觀看，形成另類的萬人造勢，再度展現柯志恩的高人氣。

▲▼高雄,柯志恩,高雄市長,徐巧芯,國民黨,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

徐巧芯狠酸，高雄天氣雖暖，但陳其邁市長不僅「非暖男」，更是名符其實的「雙面男」。徐巧芯更指出蘇貞昌院長上週替陳其邁助講時以烏克蘭總統澤倫斯基來比喻陳其邁，恰巧與日前賴清德副總統形容蔡其昌雷同。「什麼時候每個人都變成澤倫斯基，台灣什麼時候變成了烏克蘭？」痛批民進黨總是以「抗中保台」來分化彼此。

徐巧芯稱讚柯志恩是萬中選一的候選人，她演講的影片「連我媽媽都傳給我。」徐巧芯更推薦柯志恩是她最欣賞的台灣女性政治人物之一，無論是在立法院的揭弊、問政，抑或是在高雄艱困的時候願意投身選舉，令她相當感動。

▲▼高雄,柯志恩,高雄市長,徐巧芯,國民黨,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩首先批評陳其邁陣營提出的「得票超過百萬」說法。柯志恩強調比起選票百萬，「我更關心市民的薪水能不能過破百萬。」柯志恩嗆，之前陳菊市長在高雄得到九十幾萬票的支持，最後卻留下天坑與弊端。由此可見民進黨長期執政下的無奈與不堪。

柯志恩作為教育家，她認為她的城市治理方針不是四年、八年而是十年、二十年。柯志恩自詡為教育市長，誓言用教育來翻轉高雄。

▲▼高雄,柯志恩,高雄市長,徐巧芯,國民黨,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩緊接著關心高雄經濟發展，提到過去鹽埕的風光不再，人口也開始年年遞減，許多市政的問題，都不如市政府表面上所宣稱的如此美好。柯志恩以兩週內蔡英文總統、賴清德副總統以及蘇貞昌院長紛紛回防高雄為例，大酸陳其邁選情並非對外所說的如此「穩定」。

面對近日選風，柯志恩提到，一個政黨必須要有監督制衡的力量，呼籲大家務必挺身支持在野黨的候選人，透過選票來制裁「鴨霸」的政黨。柯志恩最後強調她的底氣來自於廟口、巷口，來自於基層民眾。她沒有龐大的資源能夠四處動員成立後援會以及四處放話帶風向，但她的勇敢來自於支持者義無反顧的支持與相挺。

▲▼高雄,柯志恩,高雄市長,徐巧芯,國民黨,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

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