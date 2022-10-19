柯文哲見鍾東錦「黑白配」　吳思瑤：有政治野心沒良心

▲柯文哲曾前往苗栗拜訪鍾東錦。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦預計20日參訪台北市政府，屆時將拜會身兼民眾黨主席的市長柯文哲，引發批評為「黑白配」。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，柯文哲這種政治算計已經走火入魔，只有政治野心，沒有政治良心；同黨立委林楚茵也表示，柯文哲為自己的2024總統大局鋪路、找金主，黑金政治是對年輕人最大的諷刺。

吳思瑤今天受訪表示，看到柯文哲與鍾東錦「黑白配」的新聞覺得義憤填膺，台灣的政治要淪喪到這種程度嗎？這已不僅僅是政黨攻防的事情，而是柯文哲這種政治算計已經走火入魔，只有政治野心，沒有政治良心，選舉到了心中只有總統大夢，就連無黨籍台北市長參選人黃珊珊也不過就是他的棋子。

吳思瑤表示，尤其柯文哲在風災後的這個時間點，選擇與鍾東錦碰面，回顧過去一周以來，柯文哲先在10月15日出現豪雨資訊時，先為黃珊珊的子弟兵站台輔選，公開操作棄保，到了10月16日風災發生當下，選擇「棄北投去南投」，選舉很熱血，面對市政卻冷血，現在連災情善後都沒有完成，爛透的SOP都沒有檢討好，就又在操作「黑白配」，因為風災被罵翻了，還要繼續政治操作，顯示柯已經走火入魔。

此外，林楚茵今天受訪也表示，難道柯文哲所說的「新政治」是跟「黑道背景、政治洗白、土地主人」站在一起嗎？這是結合過去的政治金權，柯文哲和民眾黨過去一直強調的白色力量，難道就是這樣的黑白配，這對過去追隨、支持他的年輕人來說是最大的諷刺。