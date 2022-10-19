拜訪楠梓里長　柯志恩：不要讓「認真做事」的人孤單

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩（左四）前往楠梓區內人口最多的清豐里，參與劉曜陞里長（左三）舉行的座談會。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（19）日前往楠梓，與李雅芬議員、陳麗珍服務團隊、李眉蓁服務團隊一同拜訪區內人口最多的清豐里，參與劉曜陞里長舉行的座談會，並至里內清福寺參香。現場眾多民眾齊聲為柯志恩及劉曜陞加油，柯也強調國民黨的市長、議員、里長都是正派、認真做事，請大家一定要支持。

柯志恩表示，清豐里是楠梓區最大的里，擔任里長絕對不輕鬆。不過，看到現場有一群優秀的娘子軍志工團，就知道劉里長平時服務一定相當到位。柯志恩也提到，耳聞有三位議員就住在清豐里，可見里長服務的多好，議員們也「用腳投票」表達支持。這番言論令現場里民大力鼓掌，氣氛也活絡起來。

針對楠梓地區發展，柯志恩認為，現在市民越來越重視安全、托育、教育等議題，尤其是楠梓區近年人口不斷成長，公共建設更需要加緊提升。柯志恩也提到，身為教育工作者，未來市長最要重視教育，讓高雄的孩子更具有國際競爭力。

柯志恩至清福寺參拜，不少民眾特別為了柯志恩來到現場等候，柯志恩也一一與他們握手、合照，親民的態度溢於言表。柯志恩說，近期勤走基層、舉辦各式活動就是為了與大家拉近距離，看到越來越多市民朋友願意表態支持，當然也會繼續加把勁，回應大家的期待。