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陳時中海外後援會成立　「堅定不退縮」上百海外台商力挺

▲▼2022陳時中競選市長海外後援會成立大會10/19舉行，來自海外各地的陳時中支持者齊聚一堂，由陳時中親自授旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中今天與吉祥物「高崎達摩」合影。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中19日出席海外後援會成立大會，現場近150名海外台商齊聚喊凍蒜。陳時中會中說，台北市要與全世界做朋友，至於雙城論壇，他認為有意義才需要辦，若沒意義就不要辦，有些人只看到上海，但巴黎、倫敦、紐約等其他城市也很好，大家要看更遠。

▲▼2022陳時中競選市長海外後援會成立大會10/19舉行，來自海外各地的陳時中支持者齊聚一堂，由陳時中親自授旗。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中競選市長海外後援會今天下午舉辦成立大會，海外後援會由林見松擔任總會長，由黃員教、游萬豐、梁輝騰、謝世英任榮譽總會長，何素珍任召集人。另，今日出席的有巴拉圭後援會會長江昭萱、多明尼加後援會會長謝政民、阿根廷後援會會長林英忠、美國後援會會長宋明麗、加拿大後援會會長蘇明正、歐洲後援會會長李永慶、俄羅斯後援會會長楊必誠、印尼後援會會長莊丕龍、柬埔寨後援會會長張清水、寮國後援會會長黃新棟、泰國後援會會長楊世彬、越南後援會會長鄭文鴻、馬來西亞後援會會長劉惟祥、菲律賓後援會會長林在良、日本後援會會長謝美香。

陳時中致詞時說，他前陣子去參訪昇恆昌，雖然這兩年比較困難，但他們沒有收掉，因為企業有社會責任要照顧員工，也有培養企業文化讓內部更堅實，台灣的企業、社會很可貴，在痛苦的時候培養韌性，在疫情過後我們就用這樣的韌性往前衝。

陳時中指出，中國共機還在擾台，就不該舉辦雙城論壇，這是要給國際的態度，如果對方侵門踏戶我們還不在意，別人更會不在乎，如同總統蔡英文說「冷靜不躁進、理性不挑釁、堅定不退縮」，我們是很冷靜不會去挑釁，創造台灣的韌性才是最重要。

陳時中表示，要厚植台灣的國力，因為台北市是首都、是領頭羊，要讓國際看到台北是有韌性的城市、看到我們對民主的堅定，請大家回去多幫我們宣傳，他當市長一定會堅定不退卻，把事做好，讓台北更好，台灣共好。

▲▼2022陳時中競選市長海外後援會成立大會10/19舉行，來自海外各地的陳時中支持者齊聚一堂，由陳時中親自授旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2022陳時中競選市長海外後援會成立大會10/19舉行，來自海外各地的陳時中支持者齊聚一堂，由陳時中親自授旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2022陳時中競選市長海外後援會成立大會10/19舉行，來自海外各地的陳時中支持者齊聚一堂，由陳時中親自授旗。（圖／記者湯興漢攝）

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