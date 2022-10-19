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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中超速！徐巧芯酸「用7.3倍力量對他」　蔣萬安加碼：不好的示範

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中被踢爆為勘災，座車三度闖紅燈，甚至還違停在公車站8分鐘，國民黨台北市議員徐巧芯嗆，綠營應比照「徐巧芯模式」公開警員密錄器，陳違規可開罰6600元，是她的7.3倍，呼籲綠營應用7.3倍的力量對待陳。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸，副總統賴清德才參加交通安全月記者會，陳時中卻做了不好的示範。

▲▼ 蔣萬安拜訪星宇航空 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安拜訪星宇航空。（圖／記者崔至雲攝）

陳時中座車日前前往內湖大湖隧道勘災時，為避開警方在康湖路路口布置的三角錐，直接掉頭在成功路上違規大迴轉，並闖紅燈、穿越停止線直接開到路口，警方上前盤問沒多久就放行，未開單舉發。此外，陳時中座車為讓陳下車，違規停在公車停靠站內長達8分鐘，影響公車營運及乘客上下車。

今年5月曾因紅線違停而施壓信義分局徐姓員警「不開罰單」的徐巧芯18日表示，她這幾個月被民進黨以「違規停車」當成十惡不赦的頭號犯罪在打，現在迴力鏢來了，記得要對陳時中比照辦理，「陳時中的違規可被開罰6600元，是犯婦我本人900元的7.3倍，記得要用7.3倍的力量對待他喔！」

蔣萬安今（19）日拜訪星宇航空後，被媒體問到此議題，他回應，趕時間還是必須注意安全，特別下大雨的時候，更要注意安全，賴清德才參加交通安全月記者會，副總統在宣導交通安全重要性的時候，陳時中卻連續違規，不是很好示範。
 

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