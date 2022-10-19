「高端戰士」蘇貞昌打四劑卻確診　蔣萬安：政府應交代疫苗爭議

記者崔至雲／台北報導

行政院長蘇貞昌昨快篩陽性確診 ，但他9月21日才接種高端疫苗作為第4劑，也就是第2次追加劑，使得高端疫苗的保護力再度受到討論。國民黨台北市長參選人蔣萬安今（19）日回應，希望蘇院長早日康復，但高端問題一一浮現，政府必須清楚與國人說明交代。

▲蔣萬安拜訪星宇航空。（圖／記者崔至雲攝）

日本開放自由行，但施打高端疫苗的國人，要去日本只能先自費拿PCR證明，多花3500元。無黨籍台北市長參選人黃珊珊認為，高端應幫出3500元。蔣萬安再度喊話，政府應對高端審查、採購過程清楚向國人說明，這當中到底有沒有人謀不臧？

蔣萬安提到，之前他在立法院、疫情期間，針對政府審查高端EUA就提出很多質疑，認為沒做完三期試驗就給高端緊急使用授權，會讓施打高端的民眾出國有困擾，現在事實證明日本堅持專業，只開放國際認證疫苗，對施打高端民眾還是必須自費PCR。

蔣萬安再次提出質疑，當時政府給予EUA，政府對於高端審查、採購過程必須清楚向國人說明，這當中到底有沒有人謀不臧？接下來在立法院黨團也會持續追這件事，要公開讓民眾了解。

另，對於行政院長蘇貞昌確診，但接種的是高端疫苗，保護力上是否有疑慮？蔣萬安表示，希望蘇院長早日康復，這段期間好好休養。而高端問題一一浮現，事實證明當時的很多質疑是對的，政府必須清楚與國人說明交代。