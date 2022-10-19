侯友宜人氣旺！　票選活動Day 3率先衝破5000大關

記者黃聖庭／綜合報導

2022九合一大選倒數37天，《ETtoday新聞雲》百里侯集氣應援活動邁入第三天，新北市長侯友宜魅力驚人，人氣票選統計至今（19日）中午12時，已率先衝破5000票大關，獲得5138票領先群雄。民進黨候選人林佳龍目前票數則是881票。

除了侯友宜之外，國民黨蔣萬安、盧秀燕目前獲得4147票、4427票，也都突破4千大關；六都以外的縣市，新竹市長候選人高虹安異軍突起，搶下1556張人氣票。

眾所矚目的北市「三腳督」選戰，同樣截至今午12時的戰況，蔣萬安以4147票位居第一；無黨籍候選人黃珊珊1526票；民進黨候選人陳時中1378票。

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

「百里侯集氣應援」活動自2022年10月17日10:00開跑，至2022年11月11日23:59為止。讀者只要取得ETtoday新聞雲會員資格，透過ETtoday新聞雲App進入本活動頁，就可以投票為自己支持的參選人應援。

投票辦法方面，有區分免費票、東森幣票。首先，免費票部分，每一位讀者每日可以獲得5張免費票，單日最多可投5個選區的1位候選人，隔日會重置票數，僅限當天使用，不能累積使用。

另外，東森幣票部分，每日可以使用「東森幣」額外增加投票券，10點東森幣可換1張投票券，兌換就沒有使用上限，所有縣市、所有候選人都可以投。

除了投票應援之外，活動期間每週也有準備抽獎好禮，禮品包括：Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券等；如果投票應援的候選人順利當選，還會有「加碼神預測」活動，將再抽出Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎。

▶ 限時搶購 ◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶