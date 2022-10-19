陳時中堅稱防疫旅館是集檢所延伸　黃珊珊還原始末：不收回隨時提告

▲黃珊珊青年政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊在新書自稱發想防疫旅館、防疫計程車，被民進黨台北市長參選人陳時中批評，剽竊衛福部次長石崇良，使黃珊珊日前喊告陳時中。面對陳時中仍堅持，防疫旅館就是集中檢疫所的延伸，黃珊珊19日再說明始末，強調「他若不收回，我隨時都可提告」。

黃珊珊19日上午召開青年政策記者會，針對何時要提告陳時中，以及又有人傳防疫旅館是前交通部長林佳龍的「防疫飯店」想法？黃珊珊表示，重點是誰做出來的比較重要。

黃珊珊也再度說明北市設立防疫旅館始末，提及剛開始宣布返台須居家檢疫時，台灣人沒有什麼問題，但外國人多數住在一般旅館，當旅館得知外國人從高風險國家入境時，就會開始不敢收，進而拜託市政府把人帶走，「每天晚上我都在收人球。」

黃珊珊指出，自己已有貼出會議紀錄，2020年2月14日先要求找公有地方，包括陽明山教師研習中心、兵役局替代役中心，以及台北捷運機廠，但因這3個場地都有人在使用，最終才去找劍潭青年活動中心與民間旅館，當時2家小旅館還不敢公佈名字讓外界知道，怕被說是防疫破口，所以她才說「那就叫防疫旅館吧！防疫旅館A與防疫旅館B。」並於21日上線。

而黃珊珊也提及防疫旅館與集中檢疫所差別，認為集檢所是中央用公權力徵用台銀訓練中心等地，當然是由中央直接控管，而台北市的防疫旅館則是自己成立、北市府媒合讓檢疫旅客入住，北市府沒有出一毛錢，這是完全不同機制的，內容大家都可以討論，但「你（陳時中）講剽竊這2個字，請你收回去，若不收回，我隨時都可以提告。」