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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文特別喜歡黃珊珊？　競辦駁：總統當然100%支持陳時中

▲▼陳時中南京公寓市場+武昌市場掃街拜票。（圖／翻攝自陳時中競辦影片）

▲陳時中上午前往南京公寓市場及武昌市場掃街拜票。（圖／翻攝自陳時中競辦影片）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰「三咖督」，政壇高度關注是否重演棄保狀況，有媒體以「台北必棄保」為題撰文，指綠營基層醞釀「棄陳保黃」，並指總統蔡英文特別喜歡黃珊珊。對此，民進黨台北市長參選人陳時中19日稱，沒聽過這樣的講法；競選總部發言人林聿禪則直指，總統蔡英文都親自為陳時中錄音，向民眾推薦，當然是100％支持陳時中。

媒體《周刊王》今天報導指，綠營基層醞釀棄保，棄民進黨台北市長參選人陳時中，保無黨籍台北市長參選人黃珊珊，更指總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」「怎麼沒看到珊珊？」並引述民眾黨台北市議員參選人吳怡萱的訪問內容稱，許多偏綠支持者要把票投給黃珊珊。

對此，陳時中今天上午被媒體問及，如何看待傳出「棄陳保黃」一事？陳說，就儘量努力，謝謝；至於最近看民調是否感覺到選請回穩？陳說，就持續努力吧，現在都言之過早；媒體追問，有綠營幕僚評論「總統特別喜歡黃珊珊」等語？陳笑說，沒有聽到這樣的講法。

林聿禪補充說，陳時中比較老實，他不會自己擅自替別人回答問題，但總統都親自為陳時中錄音、向民眾推薦，當然是100%支持陳時中。

此外，民進黨副秘書長林鶴明表示，將蔡英文問「黃珊珊呢」解讀為「總統就是喜歡黃珊珊」，這不但是超譯，更是不懂裝懂，實際上，蔡是因為怕被人家說又給台北市穿小鞋，因為上次台北市長柯文哲出席一次元旦升旗，就被操作成讓他在風中受寒，民眾黨群起而攻之，總統府根本擔待不起好嗎？該出席的貴賓，總統本來就會問候，這是蔡英文做人基本的禮貌，這和就是喜歡黃珊珊根本八竿子打不著，拿這個來操作棄保，更是瞎扯一通。

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