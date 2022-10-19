高虹安論文爭議延燒　資策會：已發文主張著作權等待說明

▲經濟部長王美花（圖右）及資策會執行長卓政宏。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新竹市長參選人、立委高虹安論文爭議延燒，資策會執行長卓政宏今（19）日表示，資策會釐清引用論文的情況後已發文給高虹安委員，依法規於發文後七日內須作說明，如果本周五或下周一未收到高虹安委員的說明，將依法提出訴訟主張資策會的著作權。

立委高虹安領全薪工讀美國辛辛那提大學博士，論文內容被發現過多引用其參與的資策會計畫案，引起軒然大波。立法院經濟委員會今日請經濟部業務報告，立委賴瑞隆要求資策會說明該案處理情形。

資策會執行長卓政宏表示，論文有七、八成與資策會報告雷同，已是引用比例不當，資策會定調三點處理步驟，已發文給高虹安委員主張著作權，會先請高虹安說明，接著上周四已發文給美國辛辛那提大學，若都未獲處理，可能提起訴訟。對此，高虹安直言是政治迫害造謠。

賴瑞隆接著詢問經濟部長王美花，是否認同資策會的處理方式？王美花答詢表示，論文引用的情況經資策會釐清後，確認相關研究成果是資策會的智財權，如果要使用必須取得資策會授權，認同資策會有權力主張智財權。

另外，針對高虹安於資策會任職其間在外兼職是否有報備， 資策會執行長卓政宏確認並未報備，指出高虹安是否領外部企業的薪水無從得知，若是領資策會的薪水去幫別的公司工作，是違反勞務契約，資策會一樣會循法律途徑來處理。