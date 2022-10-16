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黨中央傳已讀不回林耕仁　朱立倫：我特別拜託盧秀燕多幫自家候選人

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外傳國民黨新竹市長候選人不滿台中市長盧秀燕何體對手高虹安而向黨中央抗議，然而卻遭已讀不回，部分人士解讀林已被放棄。對此，國民黨主席朱立倫今（16日）表示，這類謠言，真的連反駁都不值得反駁。

朱立倫說，他上周已幫林耕仁站台，今天則是侯友宜去幫林助選，另外盧秀燕上周也已幫過林；透過這樣放話破壞國民黨團結，甚至製造謠言，絕對不是選戰應該做的方法，國民黨一定會全力以赴，希望林耕仁繼續加油。

媒體追問，是否擔心2024林耕仁轉而支持侯友宜（選總統）？朱立倫回應，他自己有特別拜託侯友宜全力幫忙，包括侯今天去新竹，都是他特別拜託侯，侯友宜是國民黨最強母雞。另外，朱立倫也說，他特別拜託盧秀燕多幫黨籍候選人。

侯友宜16日下午與林耕仁合體參拜新竹竹蓮寺時受訪表示，他來給林耕仁滿滿的打氣跟加油，最主要是林是「做工的人」，從基層腳踏實地走來，不斷成長茁壯自己；當六屆議員，認真打拼，用這樣的精神深耕新竹，尤其提出的政見，包括公共托育、東門市場改造，以及對身心障礙弱勢族群的關心，沒有遺忘任何一人，這就是基層出身的人。

侯友宜又說，最重要的，林耕仁不是只有深耕新竹而已，還有一個寬厚仁愛之心；他來支持林耕仁，是因為林是「惦惦做事的人」。在基層好好做事的人，不一定要聲音很大，但林耕仁很有力量，所以要跟林站在一起支持。

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