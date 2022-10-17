柯建銘：住在玻璃屋裡的人姓柯沒錯　「叫做柯文哲」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘聯訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

德明財經科技大學學倫會認定民眾黨立委蔡壁如論文抄襲，撤銷其碩士學位，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲事後受訪稱，「住在玻璃屋的人，不要向外丟石頭，否則別人丟回來，玻璃就破了」。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘17日上午受訪說，「住在玻璃屋裡面的人姓柯沒有錯，叫做柯文哲，破窗效應已經發生了」。

針對蔡壁如碩士學歷被撤銷一事，柯建銘日前提醒，別忘了民眾黨新竹市長參選人高虹安的問題更嚴重，但此語被柯文哲「提醒」說，有一句英文成語「住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭」，否則別人石頭一丟回來，玻璃就會破了，「我也不願意講老柯（柯建銘）什麼，還是那句話，住在玻璃屋裡的人，不要向外丟石頭。」

對此，柯建銘今天上午在立法院受訪反酸，柯文哲從上任到現在「講話怪怪的」已經怪到離譜、偏離民意、沒有參考價值，這是他的致命危機，「住在玻璃屋裡面的人姓柯沒有錯，叫做柯文哲，破窗效應已經發生了」，柯文哲會這樣講是有感而發，但是他沒有搞清楚大柯和小柯，那個人叫柯文哲，不是叫做柯建銘。

柯建銘直指，柯文哲現在試圖「圍魏救趙」，民眾黨立委是假質詢、真掩護，面對高虹安及蔡壁如論文案的共伴效應，無黨籍台北市長參選人黃珊珊不會跳起來嗎？這時候對於「食之無味棄之可惜」的不分區立委，當然要割捨啊（指蔡壁如辭職一事），但這並沒有解決問題，因為民眾黨5名立委四分五裂，除了立委邱臣遠、張其祿比較合在一起，其他都是各自為政，因此乾脆把蔡壁如請下來。

另對於昨天台北市因為豪雨釀災，柯文哲卻還在中部拚輔選一事，柯建銘說，這是個危機處理和政治判斷的問題，行政院長蘇貞昌講過，任何一個生命和選舉必須做抉擇，例如昨天民進黨新竹市長參選人沈慧虹原擬舉行競選總部成立大會，現場擺了5000個椅子，但是最後仍喊停，已經做最好的示範了。