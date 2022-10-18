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馬斯克耗26億喊燒錢　傳美歐考慮資助烏克蘭星鏈網路

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克在輿論壓力下表示仍願意免費為烏克蘭提供星鏈服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克旗下星鏈服務（Starlink）確保烏軍在戰場通訊暢通，但每月鉅額耗資也讓馬斯克哀號受不了，美國2名官員透露國防部有意資助，讓星鏈服務繼續在烏克蘭發揮作用。歐盟方面也傳出正在考慮出錢資助。

美媒權威新聞網站「Politico」引述2名美國官員，指出五角大廈有意從《烏克蘭安全援助倡議》（Ukraine Security Assistance Initiative）中，撥款資助星鏈服務。該倡議讓美國政府能與美國企業簽約，為烏克蘭軍隊長期提供武器裝備援助。

第三名官員也指出，從該倡議的預算中撥款資助星鏈「絕對是選項之一」。《金融時報》引述官員表示，歐盟也正在衡量是否為星鏈服務提供資金。

太空探索公司SpaceX上個月向五角大廈警告，該公司將無法負擔星鏈服務的龐大開銷，這項服務目前已耗費8000萬美元（約新台幣25.6億元），到了明年還會再耗費數以億計的資金。

五角大廈官方對此目前不予置評，SpaceX則是沒有回應。

馬斯克14日表示，SpaceX無法無限期資助烏克蘭星鏈服務，當時在網路上引起風波，他隔天又改口說雖然仍在虧錢，但會繼續免費為烏克蘭政府提供服務。

太空探索科技公司在2018年2月推出的星鏈，屬於次世代衛星網路，主要目標在提供世界各地寬頻網路服務。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在2月26日要求馬斯克提供烏國星鏈基地台，以及衛星網路服務。費多羅夫上週表示，星鏈網路服務協助恢復烏克蘭重要地區的能源和通訊基礎設施。

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