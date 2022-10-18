菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

▲菲律賓取ˋ消了俄製Mi-17直昇機訂單，將由美國提供軍事援助。（圖／路透社）



文／中央社

美國駐菲律賓大使卡爾森今天說，在馬尼拉當局取消價值127億披索（約新台幣69億元）的俄製米17直升機訂單後，美國計劃提供1億美元（約新台幣32億元）助菲國國防現代化。

ABS-CBN新聞網和馬尼拉公報報導，卡爾森（MaryKay Carlson）今天在她位於大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的住所告訴記者，菲國政府決定取消俄製米17（Mi-17）直升機訂單，「我們對此非常感謝」。

因俄羅斯入侵烏克蘭，菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6月底卸任前，馬尼拉當局為避免遭美國制裁，決定取消這筆訂單。

卡爾森說，美國國務院已通知國會，計劃透過外國軍事資助（FMF）計畫，向菲律賓提供1億美元，用於國防現代化。

根據美國國防安全合作署（DSCA），外國軍事資助可以贈予（無需償還）或直接貸款形式提供給夥伴國家。

針對美菲兩國是否計劃展開南海聯合巡邏，卡爾森說，「我們正研究可以共同進行的各類型聯合海上活動」，未必是聯合巡邏，細節留待兩國軍方決定。

她表示：「因為我們要確保一個自由、開放、繁榮和安全的世界，軍事演習層級、強度和複雜度是我們如何持續擴大、深化關係並應對挑戰非常重要的展現，以確保我們為人民、兩國和印太地區提供安全的環境。」

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