　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

▲▼Mi-17直昇機。（圖／路透社）

▲菲律賓取ˋ消了俄製Mi-17直昇機訂單，將由美國提供軍事援助。（圖／路透社）

文／中央社

美國駐菲律賓大使卡爾森今天說，在馬尼拉當局取消價值127億披索（約新台幣69億元）的俄製米17直升機訂單後，美國計劃提供1億美元（約新台幣32億元）助菲國國防現代化。

ABS-CBN新聞網和馬尼拉公報報導，卡爾森（MaryKay Carlson）今天在她位於大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的住所告訴記者，菲國政府決定取消俄製米17（Mi-17）直升機訂單，「我們對此非常感謝」。

因俄羅斯入侵烏克蘭，菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6月底卸任前，馬尼拉當局為避免遭美國制裁，決定取消這筆訂單。

卡爾森說，美國國務院已通知國會，計劃透過外國軍事資助（FMF）計畫，向菲律賓提供1億美元，用於國防現代化。

根據美國國防安全合作署（DSCA），外國軍事資助可以贈予（無需償還）或直接貸款形式提供給夥伴國家。

針對美菲兩國是否計劃展開南海聯合巡邏，卡爾森說，「我們正研究可以共同進行的各類型聯合海上活動」，未必是聯合巡邏，細節留待兩國軍方決定。

她表示：「因為我們要確保一個自由、開放、繁榮和安全的世界，軍事演習層級、強度和複雜度是我們如何持續擴大、深化關係並應對挑戰非常重要的展現，以確保我們為人民、兩國和印太地區提供安全的環境。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣
黃義交內湖住家墜樓亡「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體
黃義交墜樓亡！臉書最後貼文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺　檢查哨大塞車

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

台3線重機群飆速翹孤輪　錄影PO網！警開罰送辦

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺　檢查哨大塞車

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！　國民負責「要市長幹什麼」

影／搞笑女友穿恐龍裝跳舞　男友視角錄下謎樣行為！

推動台灣Chinese Taipei奧會模式　清大緬懷前校長沈君山

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待　主嫌為24歲女遊民

影／調皮弟見阿姨們嗨跳廣場舞　場外狂扭、大秀電臀PK

買節能家電卻不能退稅！　財政部公布「6大常見錯誤」

陰雨綿綿濕氣重　中醫談避免濕邪的11種方法（上）

李復甸／大學教育質變　論文抄襲只是冰山一角

烏克蘭知名指揮家拒參與「占領軍音樂會」　在家中遭俄軍槍殺

快訊／俄羅斯Su-34戰機墜毀爆炸　葉伊斯克居民公寓大火

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

軍武熱門新聞

菲律賓取消俄訂單　美國將提供32億助軍事現代化

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

日本將添購數百架攻擊無人機　2025部署琉球

第五作戰區宿舍新建每戶3房2廳2衛

首批俄軍開抵白俄　當地婦女發送麵包與鹽迎接

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光 飛鴻-901精準命中地面甲車

東引、烏坵、南沙哪個是「最硬外島」結論曝光

俄紅場閱兵新款裝甲車 濃煙密布亮相

糗！F-16秀高G轉灣時「面板脫落」

美國祭出新制裁　1名台人被列入

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

更多熱門

相關新聞

俄羅斯警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」

俄羅斯警告以色列：不要向烏克蘭「提供武器」

普丁的心腹、俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告以色列，「不要向烏克蘭提供軍事武器」以免破壞兩國關係。梅德韋傑夫的發言，主要是針對以色列官員提到，因為伊朗提供給俄羅斯飛彈，所以以色列在俄烏戰爭很明顯將採取哪個立場。

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

南太平洋防長會議登場　澳洲盼與擁軍3島國強化合作

歐盟質疑伊朗捲入烏克蘭戰爭　將尋求證據

歐盟質疑伊朗捲入烏克蘭戰爭　將尋求證據

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺

英國情報：克里米亞大橋斷橋後「俄軍後勤」短缺

台海衝突兵推！美彈藥「第1周耗盡」原因曝

台海衝突兵推！美彈藥「第1周耗盡」原因曝

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

34歲正妹女星證實罹癌　回診後「呆站醫院門口哭了」

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

台灣44年童裝品牌「WHY AND 1/2」明年結束營業

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

妹子屁股痛爆！醫見50元膿包…一擠「爆漿高速噴射」臭翻

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

韓網瘋傳「李姓男偶像被包養、吸毒」爆料

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

免9千租金！房東只有1要求還給錢

還沒結紮！黃鐙輝宣布已是五寶爸

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面