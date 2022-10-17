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嗨on三條崙！雲林風箏衝浪公開賽暨體驗活動　10／22登場

▲今年的風箏衝浪公開賽不只是比賽，也辦了許多體驗活動，最重要還有導覽行程，只要對海洋運動好奇的民眾都可以來三條崙，一起體驗海洋的魅力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年的風箏衝浪公開賽不只是比賽，也辦了許多體驗活動，最重要還有導覽行程，只要對海洋運動好奇的民眾都可以來三條崙，一起體驗海洋的魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」將連續兩周末在三條崙海域「風」起來，10月22至30日止除了比賽更有體驗活動與導覽行程。今(17)日宣傳記者會，副縣長謝淑亞、雲嘉南國家風景區管理處長陳煜川、海洋委員會科長施凡勤，共同邀請風箏衝浪玩家、對風箏衝浪及水上運動有興趣的民眾嗨on三條崙。

雲林縣政府計畫處長李明岳指出，今年「風箏衝浪競賽」及「水上活動體驗」，連續兩周末期間辦理7場次的風箏衝浪教學、風翼衝浪及立式划槳等課程，共計有兩百餘位可參與體驗，從水域安全教育宣導、學習運動常識技巧到淺灘實際操作等一系列教學， 10月17日下午五點整將開放第二階段水上活動體驗報名。

副縣長謝淑亞表示，雲林海區以往是風頭水尾的地方，麗善縣長掌握了這項大自然賜給我們的資產，去年啟動第一屆風箏衝浪公開賽，佳評如潮，今年繼續辦理，期待風箏衝浪不僅列入2024巴黎奧運正式競賽項目，也可成為國人親近海洋最好的運動之一，更希望透過國際風箏衝浪比賽，讓國人重新認識雲林，參加活動之餘可到三條崙附近的黑森林、箔子寮藝術村、成龍溼地、口湖遊客中心等景點逛逛，歡迎大家踴躍參與。

▲今年的風箏衝浪公開賽不只是比賽，也辦了許多體驗活動，最重要還有導覽行程，只要對海洋運動好奇的民眾都可以來三條崙，一起體驗海洋的魅力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年的風箏衝浪公開賽不只是比賽，也辦了許多體驗活動，最重要還有導覽行程，只要對海洋運動好奇的民眾都可以來三條崙，一起體驗海洋的魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李明岳補充說明，今年的風箏衝浪公開賽不只是比賽，也辦了許多體驗活動，最重要還有導覽行程。其中「無痕海洋創生體驗」規劃6場次風箏衝浪導覽，採現場報名，由專業的風箏玩家帶領民眾前往三條崙最新觀景平台講解，認識風箏衝浪此觀賞性極高的極限運動，從風箏衝浪裝備介紹、起箏、控箏等專業介紹導覽，讓大小朋友欣賞風箏衝浪之餘，還能了解風箏衝浪賽事規則。

「海洋永續-環境教育體驗活動」規劃2場次半日海洋永續環境體驗之旅，遊程內容包含串蚵剖蚵體驗、彩繪木板畫、草地野餐等，以三條崙為主要活動場域，透過寓教於樂的體驗方式，感受雲林濱海之美；「救生安全講習-研習活動」則與在地雲林縣特種搜救協會合作，課程內容規劃水域安全知能與技能實作，以期讓民眾有正確救生安全的觀念。

計畫處表示，這幾年縣府團隊在三條崙的深耕確實慢慢展現成效，除了大家還記憶猶新的2022雲西海洋音樂祭剛於8月落幕，計畫處也特別為水上運動人才培育啟動搏海職人計畫，希望透過在地人才的培育創生三條崙，因此為了讓來此遊玩的民眾或者是水上活動玩家們能有個更好的體驗經驗，縣府藉由台61幸福公路-休息軸帶計畫，規劃建置了友善景觀平台及市集格柵，讓來到三條崙的民眾都能更加親海、近海。

▲今年的風箏衝浪公開賽不只是比賽，也辦了許多體驗活動，最重要還有導覽行程，只要對海洋運動好奇的民眾都可以來三條崙，一起體驗海洋的魅力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林縣第二屆風箏衝浪公開賽暨體驗活動」今(17)日宣傳記者會，副縣長謝淑亞、雲嘉南國家風景區管理處長陳煜川、海洋委員會科長施凡勤，共同邀請風箏衝浪玩家嗨on三條崙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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