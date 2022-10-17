首屆「Rock＆Roll雲林滑板音樂祭」　10／22斗六公明路登場

▲雲林縣副縣長謝淑亞與在地推廣滑板運動「螺生若响」協會今日舉行宣傳記者會，向各界滑板職人玩家、對滑板有興趣的民眾邀請10月22日一起，藉由滑板運動與在地文化結合滑進生活中。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

首屆「Rock&Roll雲林滑板音樂祭」即將上場。雲林縣副縣長謝淑亞與在地大力推廣滑板運動「螺生若响」協會今(17)日舉行宣傳記者會，向各界滑板職人玩家、對滑板有興趣的民眾邀請10月22日一起到斗六市公明路，藉由滑板運動與在地文化結合，讓滑板滑進馬路、街道、巷弄裡，音樂融入生活中。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，近年來滑板逐漸成為一項主流運動，2019年滑板正式列入杭州2022年亞運會的比賽項目，更獲得國際奧林匹克委員會的臨時批准，納入2024年夏季奧林匹克運動會，從此也顯現滑板不僅是街頭運動，更晉升為專業競技運動的層次，重新顛覆過往對滑板的既定印象，透過榮譽競爭，讓更多的人能接觸到滑板運動及精神。



勞動暨青年事務發展處張世忠處長表示，22日將進行滑板競賽，本賽事聚集50位玩家，比賽分為「街頭障礙賽」及「大招賽」兩項賽事，比賽為推廣性質，在資格門檻設定從寬，採不分齡皆可參與賽事，就是要人人都有機會參與，另外還有大招賽讓你展現高難度動作，歡迎大家踴躍報名。



張世忠說，此次活動還有「滑板表演Show」，邀請3位知名的滑板線上選手強以「板」會友相互過招，另外，活動當日還有免費的滑板體驗，每梯次為30分鐘，共計4梯次，體驗內容以平地動作訓練爲主，包含上下板、單腳滑行、直線滑行、滑行上板等基礎技巧掌握，學習如何第一次滑滑板就上「腳」。



勞動暨青年事務發展處說明，活動當日「滑板音樂祭」開場邀請多組歌手樂團、DJ不間斷演出，還有壓軸樂團VIBER氣氛人重磅登場，而滑板除融入音樂也結合藝術，邀請藝術家陳立儒於在巨型畫布上揮灑色彩，讓藝術家透過創意巧思融入本活動滑板元素創作出一幅具有紀念價值且獨一無二的藝術品，周邊亦有Rock＆Roll玩市集，歡迎對滑板有興趣的大朋友小朋友一同參與。

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