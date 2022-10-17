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冷氣升級戴口罩　萬泰科技捐贈雲林國中小教室抑菌空氣濾網

▲萬泰科技公司再度捐贈雲林縣國中小學抑菌空氣濾網，今日由雲林縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲萬泰科技公司再度捐贈雲林縣國中小學抑菌空氣濾網，今日由雲林縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2020年完成班班有冷氣，當時萬泰科技公司即針對所有冷氣捐贈空氣濾網，今年再度捐贈全縣國中小學抑菌空氣濾網，今(17)日由雲林縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀，縣長張麗善表示，感謝萬泰科技董事長張銘烈熱心公益，持續對雲林縣的教育及鄉親抱以關心，捐贈濾網提升教室空氣品質，維護學童健康。

今日捐贈儀式，雲林縣政府教育處長邱孝文、奧運舉重金牌國手許淑淨、虎尾國小家長會長廖俊貴及縣內多所學校校長、主任等人皆出席見證；虎尾國小特地安排學生英語歌唱、打擊樂團演出，以旋律代替言語，致上最深的歡迎及謝意，場面溫馨隆重。

▲萬泰科技公司再度捐贈雲林縣國中小學抑菌空氣濾網，今日由雲林縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲萬泰科技濾網擁有科技濾淨效能，可以杜絕細菌、病毒，讓教室中的空氣品質大幅度的改善，讓雲林縣的孩子在使用冷氣時能有清新好空氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，2020年完成班班有冷氣的同時，張銘烈董事長就首次針對所有冷氣捐贈空氣濾網，他的濾網品質非常好，擁有科技濾淨效能，可以杜絕細菌、病毒，讓教室中的空氣品質大幅度的改善，讓雲林縣的孩子在使用冷氣時能有清新好空氣，這是守護孩子重要的一環，她代表雲林縣民再次感謝萬泰科技公司及張銘烈董事長的愛心與用心。

張麗善說，教育是國家百年大業，不論是教育軟實力的提升，或是學校硬體設備的改善，都是她相當重視的執行方針，雲林縣府領先全國完成全縣國中小教室建置冷氣設備，此次，萬泰公司因考慮到各家廠牌冷氣濾網的尺寸不一，客製化裁切，方便學校安裝與使用。雲林縣的教育著實需要更多像張董事長這樣熱心教育的個人或團體共襄盛舉。

萬泰科技股份有限公司董事長張銘烈表示，公司生產的冷氣濾網有銀銅鈦奈米濺鍍專利，經檢測連續使用6個月後仍有抗菌功能，他感佩張縣長及縣府用心為學生打造舒適及安全的學習環境，希望也能為雲林的教育環境盡一份心力，提供公司自行研發的ACT銀銅鈦抗菌空氣濾網給全縣國中小使用，幫一台台冷氣都戴上口罩，希望能守護學校師生的健康。

教育處長邱孝文說，雲林縣國中小學有9200多台冷氣，每台冷氣有2片濾網，萬泰捐贈的抑菌空氣濾網，對學生來說是非常好的保障，尤其在疫情期間更能發揮淨化空氣功能，帶給學生、教師更好的學習環境。

▲萬泰科技公司再度捐贈雲林縣國中小學抑菌空氣濾網，今日由雲林縣長張麗善代表接受並致贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲萬泰科技濾網擁有科技濾淨效能，可以杜絕細菌、病毒，讓教室中的空氣品質大幅度的改善，讓雲林縣的孩子在使用冷氣時能有清新好空氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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