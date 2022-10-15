記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國水禽產業促進發展協會今(15)日於古坑綠色隧道舉辦「2022鵝香送暖傳愛公益促銷」，理事長吳祥斌及農委會家禽生產科人員、縣政府農業處人員，與現場民眾一同推廣及品嚐煙燻甘蔗鵝肉美味料理，除鼓勵民眾選購在地優質鵝肉，理事長吳祥斌更將促銷所得盈餘捐贈給長愛家園育幼院送暖傳愛。

▲今天中華民國水禽產業促進發展協會吳祥斌理事長，除了推廣雲林縣的鵝肉之外也把促銷所得發揮愛心幫助長愛家園育幼院。（圖／記者蔡佩旻攝）



農委會家禽生產科科長程俊龍表示：「鵝肉在國人的餐桌上是相當具美味代表性的料理，如果有餐廳上一道鵝肉是對賓客相當大的禮遇，所以鵝肉在我們台灣料理中屬上等的食材料理代表，鵝肉在過去都很好，惟在2015年禽流感疫情之後鵝肉產業受到很大影響，經過幾年來產業界不斷努力，恢復欣欣向榮、產量逐漸上升，價格目前維持不錯，希望我們國人多多給予支持。」

▲今天中華民國水禽產業促進發展協會吳祥斌理事長（中），與農委會家禽生產科長（左）、雲林縣政府農業處畜產科長（右）推廣及品嚐煙燻甘蔗鵝肉美味料理，除鼓勵民眾選購在地優質鵝肉。（圖／記者蔡佩旻攝）



中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌表示，在2015年禽流感疫情長達3年幾乎無鵝肉可吃當時物以稀為貴鵝價飆高，引起畜農大量飼養2019年鵝價落到低點，在政府協助輔導下從2020年至今鵝肉價格逐漸回穩，產量比起禽流感時期100萬隻也恢復至400萬以上。在農委會的輔導與協助產業發展得更好，國產的優質鵝肉不外銷，就是要留給國人享用。

雲林縣政府農業處畜產科長謝詠丞指出，雲林縣是國內養鵝重鎮，國內大部分都是雲林所產，中華民國水禽產業促進發展協會吳祥斌理事長也是雲林在地鵝農，今天發起促銷活動，除了推廣雲林縣的鵝肉之外也把促銷所得發揮愛心幫助長愛家園育幼院，謝詠丞說，期待民眾來到綠色隧道也能多多支持一起做愛心。

▲今天中華民國水禽產業促進發展協會吳祥斌理事長辦理推廣鵝肉料理，現場開放免費品嚐，鼓勵民眾選購在地優質鵝肉。（圖／記者蔡佩旻攝）

理事長吳祥斌表示補充說明，這三年的新冠狀病毒疫情下，鵝肉產銷漸入佳境，譬如路邊攤賣整隻的販售量雖不佳，但因加工分切技術進步，調味後以冷凍低溫販售搭上消費者採購習慣改變的順風車，目前每台斤64元。目前許多鵝肉加工業者開發分切鵝肉部位食品，可以挑單買胸肉、腿肉等不再是傳統消費型態一次買一整隻或半隻，大大提高民眾對於鵝肉消費及品嚐意願。

中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌同時也是芳源畜牧場負責人，以水簾及高床飼養種鵝提升產蛋率，研發密閉環控水簾鵝舍突破產季問題，在屋頂裝設太陽能板結合綠能永續環保等相當知名，其樂善好施與長期貢獻社會資源均不遺餘力，今日促銷活動將所得扣除成本捐贈5萬元予長愛家園育幼院，後疫情時代伴著鵝香將愛傳遞。

▲2022鵝香送暖傳愛公益 「憶鵝時」產品促銷盈餘全捐育幼院。（圖／記者蔡佩旻攝）



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