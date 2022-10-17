急取消行程！黃珊珊趕赴陽明山關心土石滑落　「大家都是同舟一命」

▲黃珊珊關心陽明山土石滑落情況。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區康樂隧道於16日下午4時發生坍方，造成交通中斷，前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨晚也緊急趕赴現場，今天17日她取消在總部的受訪行程，改到陽明山關心土石滑落情況。黃珊珊表示，災害來臨時都是「同舟一命」，不需要互相找麻煩。

黃珊珊原訂17日在競選總部進行時事訪問，但台北市16日豪雨災情頻傳時，黃珊珊隨即取消受訪行程，第一時間到康樂隧道關心現場狀況，並於上午8時47分新增行程，關心陽明山土石滑落情況。

面對台北市暴雨成災後有哪部分需要調整？黃珊珊表示，此次強降雨是因颱風共伴效應，將來極端氣候、氣候變遷問題將成常態，這幾年都在做所謂「韌性城市」，「我們不能期待災害不來，而是災害來臨時承擔得起。」近年已有改善很多，比起過去動不動就到處積水，現在滯洪池已有發揮作用。

黃珊珊評估，前陣子發生地震造成土石鬆軟，加上現在連續下雨使含水量過高，才會發生近日狀況，但沒有造成太大的山洪暴發，這幾年北市在防洪、邊坡安全上做蠻多的努力，比以前好很多。

黃珊珊指出，自己昨日到內湖時，因為是港湖議員出身，所以有與該區里長長期配合，當時里長也坦言，北市府幾乎2個月就會有大巡檢，只是昨天內湖崩塌位置是從未有過，「城市不太可能不讓雨來，而是雨來時要承擔得住」，北市當然還可以繼續改善。

至於稍後要去關心哪個地區？黃珊珊回應，早上內湖康樂隧道已經通車，所以不需要太特別關心，但問題是旁邊社區的部分住宅區，出現屋內洗手間冒水等狀況，當外面的水排不出去時，反而造成水從家裡冒出來，昨晚已有拜託區公所調沙包協助，解決個別問題。

黃珊珊認為，未來新建房子時，可能得做設計上的處理，畢竟靠近山區、河邊等地方可能都有類似狀況，發現問題時應先思考有什麼方式能解決，而不是互相去指責，「我覺得災害來了，大家都是同舟一命，不需要互相、找別人麻煩。」