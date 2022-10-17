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金門小三通復航受阻！　楊鎮浯：選舉一定要這麼算計嗎？

▲▼小三通復航受阻　楊鎮浯籲勿因選舉私利犧牲金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲楊鎮浯籲勿因選舉私利犧牲金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

網路時事評論節目「董事長開講」16日晚間播出時，討論金門小三通復航議題，主持人吳子嘉特別指出，日前自由時報報導稱「小三通的復航將影響金門選情，為選舉公平起見，不宜在選前開放，獨厚特定候選人。」吳子嘉說，國民黨提名參選連任的現任縣長楊鎮浯的主要對手，就是前縣長陳福海，而民進黨此次在金門並未有縣長提名參選，民進黨如此堅持在選前暫時不開放小三通，明顯是幫陳福海來打壓所謂的「特定候選人」楊鎮浯。

同樣參與節目評論的基隆市長候選人謝國樑也說，還是民進黨與陳福海有「默契」，吳子嘉也表示同意這樣的說法，吳更補充說，為什麼行政機關要花那麼大的力氣，來打擊楊鎮浯，來支持陳福海，明顯背後有特殊的合作關係。

而金門籍立法委員陳玉珍近日於立法院開議期間，也聚焦金門小三通復航議題，日前在質詢陸委會主委邱太三時，再次要求應針對小三通復航與否，給出具體且明確之時間點。但邱太三在答詢時竟回覆指出，在金門縣長楊鎮浯與陳委員辦公室主任及金門旅台各地的同鄉會幹部，共同到陸委會爭取小三通儘早復航後，緊接著也有代表金門的民意，也是參選人，來表達說小三通復航要謹慎，立委陳玉珍緊接著追問，是否該參選人表達「不要急著開放？」，邱太三也直接回應「是」，邱太三更強調該名重量級人士「不是民進黨籍」，也直接排除了金門相關以民進黨籍參選的人士。

金門縣長楊鎮浯今（17）日特別針對近日各方報導及陸委會立院答詢內容中，對於小三通受阻一事，於金門縣政府召開記者會進行說明。楊鎮浯表示，小三通的復航與否，直接影響兩岸情感交流、商務往來以及旅遊互動，更直接牽動金門的經濟發展，而當立法院的立委、離島金馬澎三縣的縣長、乃至地方議會、鄉親，都在共同盼望及全力爭取小三通儘早復航的當下，竟然有人可以為了選舉的私利，以「扯後腿」的手段，來向陸委會建議「不要急著開放」，楊鎮浯強調，大家都很清楚，能見到陸委會主委邱太三這樣部長級的中央部會首長，又非民進黨籍，這位自稱代表金門民意的參選人，相信來頭不小，也或者與綠營有一定層級的關連性，當他聽聞這樣的消息時，當下真的無比震驚且憤怒。

楊鎮浯在受訪時表示，這2年多來金門縣政府做了許多的努力，在疫情趨緩時把握時機，向陸委會提出專案試行或分階段復航的提案，好不容易在最近這次當面與邱太三會談的機會，爭取到小三通近期復航的承諾，大家前腳剛離開陸委會，有心人士卻後腳馬上跟上來「建議不要急著開放」，小三通復航的事，連中國大陸也沒有反對，更多次釋出善意，在金門，更有兩三千位新住民及在陸的金門鄉親，期待這條便捷往返兩岸的省親之路，楊鎮浯也語帶沉重的說，選舉一定要這麼算計、那麼不擇手段的為反對而反對嗎？

楊鎮浯今日受訪時，並以金門縣長的身份代表所有金門人提出以下的聲明：

一、 要求中央立即同意小三通即日起復航：過去兩年多來，每當我們提出小三通復航，民進黨政府不是用疫情，就是用兩岸情勢或國家安全予以阻擋，現在看來，更多的是政治干涉，請中央以金門全民利益為優先，莫再政治考量。

二、 呼籲陳福海先生，切莫為了個人私利，進行各種政治操作，阻礙小三通復航，相關作為，將令金門鄉親不齒。

楊鎮浯最後表示，大家都知道陳福海跟民進黨有溝通的管道，也知道這次選舉全台22縣市中，民進黨唯一沒有提候選人的就是金門，但選舉選成這樣，真的讓人失望與痛心，陳福海的競選團隊不只對其本人及家人進行不實耳語攻擊及抹黑，現在為了勝選，連影響金門經濟發展與復甦這麼重要的小三通復航都要擋，楊鎮浯無奈的說，請陳福海能真心為金門著想，將個人私利擺在一旁，共同來爭取小三通復航，這才是全體金門鄉親的共同期盼。

對此，陳福海競選總部則表示，選舉花招，不予理會，是非公道，自在人心，盼回歸正面選舉

▲▼小三通復航受阻　楊鎮浯籲勿因選舉私利犧牲金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼小三通復航受阻　楊鎮浯籲勿因選舉私利犧牲金門。（圖／記者林名揚翻攝）

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