林佳龍批侯友宜太過自信、治水做表面　開轟新北淹水主帥卻不在

▲新北市長候選人林佳龍 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

受到颱風尼莎外圍環流影響，新北市昨大雨不斷，多處傳出災情，然而新北市長侯友宜下午卻到南下合體國民黨新竹市長候選人林耕仁，引發批評。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍今（17日）表示，新北市府料敵從寬，知道風雨要來卻沒做最壞劇本的想定，感覺市府處於競選模式。林佳龍也批侯友宜把自己講太神，竟曾說12年來一積淹水地方都整治好了，但這次發生的問題，呈現還是蠻做表面。

林佳龍17日中午接受媒體人黃光芹專訪，黃首先就詢問新北災情一事。林佳龍說，這次的問題是新北市府料敵從寬，知道風雨要來卻沒做最壞劇本的想定，一廂情願認為「也許沒那麼嚴重」，而災後的處置又比較制式，感覺市府處於競選模式。

林佳龍提及，侯友宜今年4月1日說自己12年的治理，新北沒有一個淹水地方他放過了，但這次發生的問題，呈現還是蠻做表面，整個韌性城市的建設，沒真的落實。此外，林佳龍也指新北市有智慧防汛平台，然而居民卻沒收到預警；當重大災害來的時候，單靠政府是不夠的，要讓人民參與，一起把防災、救災工作落實。

林佳龍表示，滯洪池是韌性城市的重點，市中心常淹水地方，基本上是排水系統沒有清淤，所以他在台中市長任內，每年三月在汛期前，就做好所有排水系統清淤，顯然新北市在這部分的管理面沒有落實，又遇到選舉，主帥都已經要去新竹了，下面的人也都知道了，就會跑出降雨空檔的說法，不可思議。

林佳龍說，這次最主要是侯友宜太過自信，想說都很好運，且過去把自己講得太神了，竟然講說12年來一積淹水地方都整治好了，這個問題出在整個團隊誤判，一廂情願覺得會有好運。