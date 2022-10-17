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土石流衝暖暖3民宅！林右昌抱緊阿嬤：免驚！市府承擔全力救災

▲慰問尼莎颱風受災戶！林右昌抱緊阿嬤：免驚！市府承擔全力救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲慰問基隆暖暖受災戶！基隆市長林右昌抱緊阿嬤：免驚。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受颱風尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，基隆市大雨不斷，陸續傳出災情，位在暖暖區暖暖街281巷有土石泥漿沖進3戶家中，市府緊急安置於北都飯店，市長林右昌今（17日）上午前往慰問受災戶，致贈慰問金強調市府會介入後續處理，請大家不用擔心。

市長林右昌由暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同到北都飯店，慰問土石流受災戶，民眾感謝市府與里長協助，林右昌並請飯店準備豬腳麵線壓壓驚，叮嚀多休息，強調市府會協助處理。

▲慰問尼莎颱風受災戶！林右昌抱緊阿嬤：免驚！市府承擔全力救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌由暖暖區長蔡春堂、暖暖里長陳建興陪同到北都飯店，慰問土石流受災戶。

林右昌指出，全台昨天風雨都很大，基隆有零星災情，暖暖街有土石流沖進三戶家中，他今特來飯店安慰婦人不用擔心，市府會把家裡的事處理好，住家後方土石坍塌由廠商處理後，安置戶才能再返回家。市府昨天也預防性撤離暖東里紅色警戒5戶15人安置在北都飯店，等安全無虞後再由公所人員送回家。

林右昌表示，災害防救都有標準作業程序，今早已請國軍派員支援，市府與區公所都介入，等雨勢停了之後就展開災後復原工作，沖入家戶的後方邊坡屬私人財產，後續還要和地主進行協商處理。他說，颱風遠離仍有豪大雨發生，市府與公所將加強警戒，請市民朋友注意安全。

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