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快訊／土石流警戒中　桃園縣復興區恐出現大規模崩塌

▲農委會水保局發布最新土石流及大規模崩塌警戒區域。（圖／農委會水土保持局提供）

▲農委會水保局發布最新土石流及大規模崩塌警戒區域。（圖／農委會水土保持局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局預報指出，今天北部、東半部仍有致災降雨機率。農委會水土保持局今（17日）中午持續針對台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、基隆市、花蓮縣等6縣市，發布土石流及大規模崩塌警報，台北市士林、北投、內湖、南港仍列警戒範圍。水保局指出，桃園縣復興區可能出現大規模崩塌，提醒民眾不要前往山區，附近居民應進行必要避難或撤離。

依據水保局今（17日）上午最新發布的土石留級大規模崩塌警報，目前土石流紅色警戒67條，分布台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等4縣市9鄉35村；黃色警戒86條，分布於台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣等6縣15鄉38村；也針對桃園市復興區華陵里發布大規模崩塌黃色警戒。

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水保局指出，紅色警戒則是實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置；黃色警戒為預測雨量大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流防災資訊網。

★67條土石流紅色警戒分布於：4縣（市）9 鄉（鎮市區）35村（里）
臺北市士林區溪山里
宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村
基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里
新北市石碇區潭邊里、烏塗里、永定里
新北市三芝區店子里、圓山里
新北市雙溪區三貂里、泰平里
新北市瑞芳區上天里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里
新北市平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里
新北市汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里

★86條土石流黃色警戒分布於：6縣（市）15鄉（鎮市區）38村（里）
台北市北投區湖田里，南港區九如里、舊莊里，內湖區港華里、西安里、西康里
宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村
桃園市復興區三光里、華陵里
基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里
花蓮縣秀林鄉文蘭村、壽豐鄉池南村，
新北市淡水區水源里，三峽區金圳里、插角里、有木里，烏來區福山里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、碩仁里，萬里區溪底里、中幅里、龜吼里、野柳里、大鵬里，新店區雙坑里等。

大規模崩塌黃色警戒分布於桃園市復興區華陵里

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