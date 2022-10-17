「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

▲百齡橋下停車場淹水，車主欲哭無淚。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

網搜小組／劉維榛報導

「不知道有沒有淹到車裡？」一名車主崩潰表示，愛車花了160萬購入，豈料遇上颱風尼莎炸雨淹水，發現「水淹到輪框軸心上面一點點」，看著小老婆恐成泡水車，讓他焦急求問「水退之後，不發動車輛，直接叫拖車去車廠洗引擎，還有救嗎？」

一名網友PTT的Gossiping板上表示，花了160萬買Lexus（淩志）ES 200車款，殊不知颱風尼莎造成停車場淹水，「水淹到輪框軸心上面一點點...不知道有沒有淹到車裡？」

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對此，原PO欲哭無淚求問，「如果水退之後，不發動車輛，直接叫拖車去車廠洗引擎，還有救嗎？」

文章曝光後，底下網友幫QQ回應，「慘，引擎進水沒救」、「問你的保險業務員」、「如果車內濕了就乖乖拖去給人清管線吧」、「要另外保颱風洪水險才有理賠，大部分的人應該都沒保這個」、「二手女用，低里程」、「新車都有保險，應該不用花太多錢」、「落地打5折，落水打1折」。

不過也有人認為，「這車子密封性良好，說不定水剛好沒進去」、「若怕就別發動，拖去修車廠全面檢查，反正你都花160W了，也沒差這幾萬」、「輪軸上一點應該沒怎樣吧，車底盤就在輪軸中心位置=線路佈置處，你開車門時門檻，那裡面就是所有走線了」。

▲車主查看愛車，車內景象都是泥巴。（示意圖／記者黃宥寧攝）



由於颱風尼莎帶來驚人雨量，導致多處河堤變成「大型泡湯現場」，像是北市士林區百齡橋下停車場一片汪洋，估計超過50輛車泡在水裡，讓眾車主崩潰不已。《ETtoday東森新媒體》記者稍早前往百齡橋時，一名郭姓車主看到車子泡了整夜的泥水，退去後車內鋪蓋大片泥沙，根本無法坐進去，甚至驚見車子底下有幾條死魚躺在地上。該郭姓車主無奈表示，車子從假日停到現在，但這輛車已經無法再駕駛，只能報廢請拖吊車來處理。

至於泡水車該不該修？要如何判斷是泡水車，可藉由以下幾點來觀察，泡水車分為輕度、中度與重度，淹水高度則分別以「車內地毯」、「座椅座墊」及「儀表板」來判斷：

輕度泡水：淹水超過車輪、且已湧入車內腳踏墊，在未發動引擎下，一般修復後影響不大。

中度泡水：淹水已達座椅座墊高度，修復成本較高，若車齡較高需考慮車輛殘值是否值得維修。

重度泡水：淹水高度已達車輛儀表板，電子系統泡水、維修費用最高，而且修復後不見得完全正常，一般建議直接將車輛報廢。

值得注意的是，若是二手車買家，除了能從車內是否有霉味、淤泥味來判斷外，也能從安全帶、座椅支架／螺絲、防水膠條／防塵套、引擎室、備胎室等地方查看是否有淤泥黃沙或水漬痕跡，另外像是電線接頭、儀表板線組、車門戶定等也是觀察重點，同時二手車售價若明顯低於一般行情，也很有可能就是泡水車，在買賣契約上更需註明「非泡水車」來保障權益。

最後，雨災後車輛維修需求大增，車主們要小心愛車失竊或零件被偷拔，不論是熱門車款或冷門車都可能有失竊風險，同時在買賣二手零件時也要多加留意，才能避免買到泡水車零件。