百齡橋停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

▲百齡橋下車泡水，車主哀號。（合成照／翻攝自Facebook／我是士林人；王浩宇）

記者呂晏慈／台北報導

全台多個縣市昨降豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水民眾受困、康樂隧道土石樹木崩落等災情，然而台北市長柯文哲當時人在南投、台中輔選，直至傍晚在輿論壓力下才取消行程北返，引發爭議。民進黨市議員許淑華17日揭露，柯文哲說他都用Line與副市長彭振聲聯繫；但昨天下午3點06分，坐鎮防災中心的是消防局長，不是彭振聲，彭一步也沒進入防災中心，柯文哲用Line就可以辦案嗎？指揮官只有一個局長，橫向聯繫誰來統籌？

▲陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，陳時中競選總部發言人莊均緯、黨籍台北市議員簡舒培、江志銘、李建昌、陳賢蔚、劉耀仁、許淑華、梁文傑、議員參選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾等人與會。

對於豪雨釀災狀況，陳賢蔚還原狀況說，昨天北投出現土石流坍方，里長在第一線勘災守護里民安全，柯文哲卻遠在南投，非常荒唐；另對於百齡橋下大泡水災情，他表示，昨天現場民眾有說，之前颱風天都會通知移車，甚至由拖吊大隊先把車拖走，但是昨天並沒有依照平常的標準來施行，是否是因為市長人不在台北，整個螺絲就鬆掉了？

另對於松山信義區災情，許淑華也表示，昨天下午3點06分台北市政府才召開會議強化三級，卻因為晚了40分鐘才通知關水門，還是里長用廣播通知民眾移車，當時基隆河水位暴漲，導致東大排滿水位民宅開始淹水，所有車泡在水裡面，甚至有人困在裡面差點身亡。