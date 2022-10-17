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影／見尪跟妹子合照！　妻裝大方下秒吃醋變臉

記者高心菱／綜合報導

嘴巴上說沒有，但表情已經說明一切！日前網友「龍哥」的老婆，發現一張老公過去和某個妹子的合照，雖然她一開始裝得滿不在乎，但表情還是漸漸變得怪怪的，最後甚至直接裝聽不見。就算龍哥為自己辯解說「我那時候跟妳在一起了嗎？」，還是沒辦法讓吃醋的老婆消氣。

▲尪發現老婆只是在努力裝沒事。（圖／TikTok／dragon1234653435 授權）

▲尪發現老婆只是在努力裝沒事。（圖／TikTok／dragon1234653435 授權）

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▲老婆吃醋，翻臉比翻書快。（圖／TikTok／dragon1234653435 授權）

▲老婆吃醋，翻臉比翻書快。（圖／TikTok／dragon1234653435 授權）

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