基隆暖暖爆土石崩落！黃泥衝屋內1男全身泥濘驚逃　住戶緊急撤離

記者郭世賢／基隆報導

受颱風尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，基隆市暖暖區今（16日）晚間位在暖暖街281巷附近，有數間民宅靠山壁側，後方邊坡突然土石崩落，大量黃泥直接灌進住戶內，1名男子全身沾滿泥濘驚險逃出，所幸沒有造成人員傷亡；警消獲報趕抵現場，目前16戶41人已撤離至安全處。

▲基隆暖暖爆土石崩落，黃泥衝屋內1男全身泥濘驚逃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，主要受災位在暖暖街281巷有數間民宅因靠山壁側，後方山壁突然土石崩落，大量黃泥直接灌進民宅內，警消獲報火速趕抵，現場立刻拉起封鎖線，在消防人員的協助下，住戶都已全部撤離，目前區公所已連絡相關單位，並處理後續相關事宜。

基隆市消防局21時54分表示，中度颱風尼莎颱風應變期間，本市目前接獲11件災情（21時30分），土石災情6件、積淹水災情4件及道路隧道災情1件，目前各單位陸續處理中；暖東里達土石流紅色警戒，目前已撤離至北都飯店7戶18人、幸福華城撤離7人（原規劃於碇祥里民會堂收容，後來7人全部依親或返家）。

▲暖暖街281巷有數間民宅靠山壁側，後方邊坡突然大量土石崩落。

▲警消獲報趕抵現場，並立刻拉起封鎖線。

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