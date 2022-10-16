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尼莎變壯轉彎還沒完！紫爆水彈發白　「更猛風雨」再灌台冷探18°C

▲▼尼莎颱風。（圖／翻攝NOAA）

▲尼莎颱風增強中颱，暴風半徑維持200公里。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

第20號「尼莎」（Nesat）颱風今晚8時30分增強為中度颱風，中央氣象局表示，尼莎中心目前位在鵝鑾鼻西南方海面320公里處，向西南西轉彎，對巴士海峽近海的威脅解除，目前已經解除海上颱風警報，不過「豪雨」、「陸上強風」特報持續，今晚至明天（17日）基隆北海岸、台北市、新北市地區、宜蘭縣山區仍有局部豪大雨發生機率，桃園、東半部地區、恆春半島、屏東山區有局部大雨，西半部並易有9至12級的強陣風。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風中心目前位在鵝鑾鼻西南方320公里海面，過去強度有增強，近中心最大風速來到每秒33公尺，因此今晚8時30分的這一報，強度定義成中颱，不過尼莎暴風半徑仍維持200公里，變化不大，目前暴風圈已經脫離近海，氣象局解除海上警報。

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▼尼莎颱風逐漸遠離，解除海上警報。（圖／中央氣象局）

▲▼尼莎颱風。（圖／中央氣象局）

▼尼莎+東北季風共伴效應，北東地區局部超大豪雨「紫發白」。

▲▼尼莎颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼尼莎颱風。（圖／中央氣象局）

徐仲毅指出，雖然解除警報，但尼莎風雨影響還在，根據雷達回波圖，目前強的回波落在颱風環流和東北風、東南風交會處，包括桃園以北、大台北、基隆北海岸地區，今晚到明天仍有局部豪大雨，另外，東半部受偏東南風影響，迎風面也有間歇性降雨。雨量觀測上，15日0時至16日20時，迎風面北東地區，新竹以北、大台北、宜花雨量最明顯，總雨量最大在台北擎天崗990毫米，宜蘭大同樂水分校974毫米，都達近千豪雨，且還在累積，新北汐止、基隆五堵也都超過500毫米，可見北部、宜蘭雨勢相當多。

未來展望上，徐仲毅說，明天雖然颱風遠離，但東北季風增強，天氣仍受颱風外圍環流及東北季風影響，雨勢集中在桃園以北、宜蘭，東半部仍有降雨，有局部豪大雨發生機率，再來水氣減少，18至19日（周二至三）受東北季風影響，降雨主要在北東，大台北山區、基隆北海岸還有比較大雨勢，之後風場轉偏東風，大台北、東半部有局部降雨，其他地區維持多雲到晴。

風力觀測上，最大陣風在雲林以北、恆春半島和外島地區，有9至10級強陣風，蘭嶼11級，明天更要注意，颱風雖往東沙島移動，但東北季風增強，風力更大，台南以北、恆春和外島仍有9至12級強陣風。

徐仲毅提醒，明天風雨仍明顯，今晚到明天北北基桃宜有局部豪大雨，明後天風強浪大，有9至12級強陣風，且受東北季風增強影響，溫度下降，預期20日前北台灣整天感受涼，低溫下探18度，其他早晚低溫21度，早晚偏涼。

▼尼莎從巴士海峽路過台灣，將帶來更猛風雨。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼尼莎颱風。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

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