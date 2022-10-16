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康樂隧道「土石滑落」交通中斷　柯文哲下令：明早6時完成清運＋通車

記者袁茵／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市內湖區康樂隧道於16日下午4時發生坍方，造成交通中斷；身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在取消2個台中輔選行程後，趕往康樂隧道視察搶修進度，下令盡可能在17日上午6時完成清運並通車。

▲▼受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，北台灣整日暴雨，台北內湖康樂隧道邊坡土石滑落，雙向車道受阻，柯文哲市長晚間前往康樂隧道視察搶通狀況 。（圖／記者李毓康攝）

▲受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，北台灣整日暴雨，台北內湖康樂隧道邊坡土石滑落，雙向車道受阻，柯文哲晚間前往康樂隧道視察搶通狀況。（圖／記者李毓康攝，下同）

柯文哲16日原訂沒有市政行程，因趁著假日期間以黨主席身份全台走透透，替民眾黨縣市首長、縣市議員參選人站台輔選；柯文哲15日早上待在台北市、晚上替新竹市長參選人高虹安站台；16日更是到南投縣、台中市替縣市議員參選人拉抬選情。

面對外界不斷批評柯文哲不在台北市，跑到外縣市輔選，柯文哲被媒體兩度提及「要不要提早回台北」，但仍選擇留在南投、台中；在諸多議員的批評下，民眾黨16日晚間6時轉述，柯文哲原訂本日傍晚在台中陪參選人掃街，還有晚上在一中街商圈徒步掃街行程將取消，並且返回台北，約於晚間8時到康樂隧道關心搶修進度。

柯文哲表示，自己已有下令，想辦法在17日上午6時可完成清運並通車，邊坡修復部分預計3個月内完成。台北市政府補充，今日康湖隧道於下午4點多接獲通知有坍方發生，經現場勘查因颱風環流大雨，導致為安泰隧道與康樂隧道間道路邊坡上方土石及植栽滑落，造成交通中斷。

▲▼受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，北台灣整日暴雨，台北內湖康樂隧道邊坡土石滑落，雙向車道受阻，柯文哲市長晚間前往康樂隧道視察搶通狀況 。（圖／記者李毓康攝）

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