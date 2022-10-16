內湖暴雨驚見「天然洗車場」！在地人一看默哀：車主要花錢了

記者柯振中／綜合報導

受到尼莎颱風外圍環流影響，台灣多處風雨強勁，淹水、暴雨的消息不斷傳出。台北一名女子分享一段影片，有輛白色轎車停在路邊，沒想到一旁有泥黃的土水不斷沖下，讓她不禁呼籲「請車主儘早發現」。

這名女子在「我是內湖人」分享一段影片，一輛白色轎車停在路邊，旁邊卻有泥黃的土水不斷沖下，且水勢相當驚人，讓她不禁呼籲「請車主儘早發現」。

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▲內湖暴雨驚見「天然洗車場」，讓不少民眾留言直呼，可能要重新花錢整理了。（圖／翻攝臉書／我是內湖人）



依據影片內容，現場的雨勢相當大，白車的車頭不斷受到泥水沖刷，且泥水的力道看起來十分強勁，就算車主真的發現了，恐怕也很難進得了車門，更何況是移車。

▼內湖暴雨驚見「天然洗車場」。（圖／翻攝臉書／我是內湖人）



貼文曝光後，立刻有不少人留言致哀，「水刀洗車」、「這運氣可以簽樂透了」、「鈑金直接刮花了」、「前檔沒事就還好～引擎蓋，右葉子板，副駕的門可能要重烤漆了，應該會有很多小石頭」、「這車應該洗得很乾淨了。」也有人不禁調侃，該處根本是「天然洗車場」。

此外，也有人表示，大約下午5點多經過該處，泥水就開始不斷流下，而該輛汽車也早就停放在這，「下午5點多就在淋了。」

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