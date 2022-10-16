新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

▲新北市舉辦新住民輔導班聯合結業典禮，現場近700位學員及親友參加。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升新住民在臺生活適應能力，新北市各戶所每年辦理新住民生活適應輔導班，今（16日）首次舉辦輔導班聯合結業典禮及成果展示，由市長侯友宜頒發學員結業證書，現場除展出學員作品，並有精彩多元文化表演，共計有700多位新住民學員及親友齊聚，共享歡樂時光。

侯友宜表示，新北市新住民逾11萬人，是城市進步的重要力量之一，民政局各戶所每年開辦「新住民生活適應輔導班」，協助新住民快速融入在台生活，今年共有17國、236位新住民朋友參與課程，盼藉此關懷，讓新住民朋友有歸屬感，同時透過不同文化的交流，展現新北市新住民的多元與活力。

▲新北市長侯友宜與結業學員代表合照。

民政局長柯慶忠表示，除新住民生活適應輔導班外，各戶所新住民一站式服務，單一窗口整合市府各局處資源，提供新住民職業訓練、健康指導及創業諮詢等17項通報服務，落實新住民在地生活照顧。此外，愛心大平台新住民關懷計畫，結合各界善款，本市新住民婚後首次入境6個月內未加入健保前，如遇疾病、意外就醫時，提供立即扶助，減輕其經濟負擔，截至111年9月已募集209萬400元捐款，共補助93件、65萬5227元。

新北新住民生活適應輔導班課程內容多元，除教授國語或閩南語，並從基本認識臺灣、地方風俗民情、人身安全、居留與定居法規深入淺出，今年還新增道路交通標誌與大眾運輸課程，不論是搭乘公車、捷運，或準備汽機車考照，提供新住民朋友「行」的知識，此外，也與新北市選委會合辦模擬投票，增進新住民對我國投票及圈選方式之瞭解，培養及深化民主知能。

▲新北市長侯友宜參觀學員手做作品。

除了作品展示，現場也邀請到臺泰混血新二代歌手賴宏洺，帶來中泰英臺語吉他演奏，還有新住民為主的東方炫舞團，舞出千手觀音及熱情澎湃的森巴，並有勞工局身障藝術工作者發送可愛造型氣球，及親子小虎收納盒DIY摺紙體驗等，讓參加的新住民直呼好看又有趣。

板橋戶所學員越南籍瞿氏生也分享生活點滴，她說剛來臺灣時較難適應台灣飲食，還好自己會烹飪，還在婆婆指導下，連臺灣的甜點、蛋糕、麵包也得心應手。瞿氏生還精通縫紉技巧，先生、兒子及自己的衣著皆由她一手打造，連今天身上穿的越南傳統服飾都出自她的巧手，吸引不少欣羨目光。

民政局表示，戶所每年至少開辦10班次新住民生活適應輔導班，今年沒有報到名的新住民朋友們，明年度仍有機會，相關課程資訊屆時可洽本市各戶所網站查詢。

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