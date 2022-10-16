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侯友宜1300就已坐鎮災變中心　知道新北有「降雨空檔」才前往新竹

▲侯友宜16日下午坐鎮新北市災害應變中心。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜16日下午坐鎮新北市災害應變中心。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

受輕颱尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，新北市陸續傳出災情，市長侯友宜卻於下午到新竹與新竹市長候選人林耕仁合體，引發質疑。但其實侯前往新竹前，早已先到災害應變中心了解最新狀況，並聽取相關評估後才決定照走行程。侯幫林站台致詞時也說，新北市只有幾件路樹倒塌，他離開時災情只剩下零星的2、3件，他剛才也有打電話詢問，目前災情都已經順利解決。

侯友宜16日表定下午3時半到新竹竹蓮寺合體林耕仁，並一同參拜。針對當前新北市風雨狀況，侯友宜當時致詞表示，新北市只有幾件路樹倒塌，他離開時災情只剩下零星的2、3件，他剛才也有打電話詢問，目前災情都已經順利解決，而且在他離開災害應變中心的時候，雨勢就已經降低許多。侯友宜當時也說，等他結束新竹縣輔選行程後，會馬上回到新北市府關心災情狀況。

後來因應天氣因素，侯友宜的確取消後續所有行程，包括參訪新竹縣長候選人楊文科及竹北市市長候選人林為洲競選總部，返回新北市府並坐鎮指揮中心。據悉，侯友宜目前已前往汐止區勘災。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰指出，侯友宜下午1時許已前往新北市災害應變中心視察，全盤掌握各地區情況，新北市仍為三級警戒開設，未達強化三級。另有知情人士說，侯友宜當時在災害應變中心，天氣風險公司向其評估下午二時，新北的雨勢會漸弱，會有一個空檔，所以侯的新竹第一個行程仍照舊；而且侯也聽取市府內的報告後，的確也交代各局處密切關注雨勢。

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