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響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

▲新北推動惜食分享餐廳 用實際行動支持理念。（圖／新北市農業局提供）

▲老闆娘戴秀真推廣吃當令、食當地，以食農教育連結人與土地。（圖／合成照／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為喚醒全球民眾對於糧食議題的重視，聯合國自1981年起，訂定每年10月16日為「世界糧食日」﹑「2030永續發展目標」更明確指出目標包含消除飢餓。如果能避免浪費，珍惜所有食材，其實就可以解決一部分全球飢餓問題。新北市政府農業局長期推動惜食分享餐廳計畫，廣邀全國餐廳加入，並鼓勵民眾以實際行動支持惜食餐廳。

根據聯合國糧食及農業組織統計，全球約有17%食物在糧食供應鏈零售端，因為包裝、外型不美觀等因素未被消費，最終成為糧食浪費。新北市政府成立「新北惜食分享網」，整合市府資源致力於推廣惜食觀念、宣導廚餘減量，迄今已拯救超過3600公噸的食物免於浪費。農業局亦積極媒合農友及餐飲業者使用格外品製作美味料理，截至今年8月底，已媒合約5萬8800公斤格外品蔬果，約5萬6600人受惠。

▲新北推動惜食分享餐廳 用實際行動支持理念。（圖／新北市農業局提供）

▲餐廳使用有機當季蔬果，外觀規格雖不漂亮，但安全及美味卻不減分毫。

新北市政府目前已與超過50家的惜食餐廳合作，除「原粹蔬食作」、「粩泰泰-泰式料理อาหารไทย」、「Buddy house壹耗店」等位於新北市的惜食餐廳外，今年更廣邀全台餐廳共同響應「惜食分享餐廳計畫」，擴大惜食分享合作，如位於基隆八斗子的「八斗邀友善餐廳」，該餐廳是採預約制的綠色餐廳，秉持著「預約不浪費、盛時不剩食」原則，從第一步的食材採買就落食惜食理念，僅準備適合客人用餐份量的食材，減少廚餘浪費。

老闆娘戴秀真表示，環境友善有許多方向可以努力，由於人人生活都離不開吃，藉由吃可以連結人與土地，喚起大家對環境的重視，因此食農教育往往更讓大家有感。在惜食議題上，吃當令、食當地也是她一直想推廣的概念，食材本身並無對錯之分，但非產季食材可能需要進口、冷凍，增加了產生耗損、格外品的可能，因此鼓勵大家多吃在地、當季的食物，「八斗邀友善餐廳」使用有機當季蔬果。

▲新北推動惜食分享餐廳 用實際行動支持理念。（圖／新北市農業局提供）

▲餐廳是採預約制的綠色餐廳，秉持著「預約不浪費、盛時不剩食」原則。

農業局長李玟表示，農業局致力於推廣惜食理念，迄今也已有不少餐廳響應。鼓勵民眾以實際行動支持惜食理念，不論是到惜食店家消費或是外帶、外送，對這些努力推廣惜食的店家及背後的農友是極大鼓勵，用餐的過程也能對惜食議題更有感觸。歡迎大家踴躍支持各地惜食餐廳，也推薦對惜食資訊有興趣的民眾，可以上新北市政府「惜食分享網」掌握更多惜食資訊。

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