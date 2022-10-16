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新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

▲新北學子創作疫情版打油詩 閱讀「療心紓壓」抗病毒。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「悅讀一夏」活動以疫情為主題，鼓勵孩子們從自己的角度進行書寫與繪畫創作。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

疫情期間學會照顧「心理」狀態也很重要，新北市立圖書館每年於暑假期間舉辦的「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，今年邀學子挑戰登百「閱」拿獎金，並以「疫情」為主題，鼓勵孩子們從自己的角度進行書寫與繪畫創作「療心紓壓」，共吸引近千名學子參與，更有400位達成閱讀百本書的挑戰任務，今（16日）於三重分館演講廳舉行頒獎典禮。

「新冠疫情何時了？疫苗打多少？同學昨夜又篩中，居家隔離七天觀察中。夜市老街應猶在，只是無人來，問君口罩戴多久？不知不覺已過三年冬」改編自李後主《虞美人》的疫情版打油詩，道盡了疫情下的學子心聲，還有確診學童覺得自己很倒楣；和同學變得很疏離，停課很久後開學，突然就換了年級，似乎還沒和同學相處，就要分開了。

▲新北學子創作疫情版打油詩 閱讀「療心紓壓」抗病毒。（圖／新北市立圖書館提供）

▲鼓勵新北市的學子透過閱讀增加心靈的免疫力。

文化局長龔雅雯表示，每年暑假由新北市立圖書館以及財團法人新北市三重區先嗇宮、財團法人見賢思琪社會福利公益基金會、財團法人林堉琪先生紀念基金會共同舉辦的「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，17年來累計的閱讀冊數已高達280萬5000冊。

龔雅雯說，疫情除了影響身體健康，更考驗心靈，學生也容易引發焦慮與緊張的情緒，甚至因為居家隔離，而認為自己被排擠，內心覺得孤單、無助。「悅讀一夏」活動除了鼓勵學子於暑假期間多閱讀好書，讓心靈充電，蓄積能量，更透過閱讀寫作的方式，讓學子可以適度的抒發心情、釋放壓力，轉換思考帶來人生新視野。

新北市立圖書館表示，「悅讀一夏．輕鬆FUN暑假」閱讀活動鼓勵新北市學子於暑假期間借閱好書，今年共有近1000人挑戰百閱集章活動，400位小朋友完成閱讀百本書的任務，得獎名單將於「新北市立圖書館」網站公告，洽詢電話：2981-4887。

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